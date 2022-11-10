Проте не всі види морських жителів будуть мати виключно позитивний вплив. У нашому матеріалі розповідаємо, які два види риби становлять загрозу для ваших суглобів.

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Яка риба може спричинити артрит

Один з найпоширеніших видів артриту – подагра. Ця недуга виникає внаслідок накопичення у крові речовини, що називається сечовою кислотою.

Якщо в організмі виробляється занадто багато сечової кислоти або ваші нирки недостатньо відфільтровують її, вона може накопичуватися та сприяти утворенню крихітних гострих кристалів у суглобах та навколо них. Ці кристали можуть спричинити запалення суглоба (почервоніння, набряк) і біль,

– пояснює Національна служба охорони здоров'я.

Діячами у цьому процесі є пурини, які продукують сечову кислоту в організмі та є складниками жирної риби. Найбільше небезпечної речовини можна знайти у двох видах – форелі та сардинах. Надмірне споживання цих продуктів може у 5 разів збільшити ризики нападів подагри.

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Фахівці наполягають, що цілком відмовлятись від риби, багатої на омега-3 та інші корисні елементи, не варто, адже загальна користь для здоров'я від вживання риби може переважати, ніж ризики небезпеки. До того ж помірні порції риби не нашкодять організму, навіть якщо ваші суглоби вже страждають на артрит.



Уникайте надмірного споживання форелі / Фото Pexels

Пурин також є у складі цих продуктів:

дріжджовий екстракт;

морепродукти: найбільше у крабах, мідіях та креветках;

жирне м’ясо: печінка і дичина.

Вчені провели дослідження, яке допомогло виявити, що вживання у великій кількості м'яса та риби збільшує ризики розвитку подагри. Аналіз тривав 12 років, протягом яких дослідники зіткнулись з новими випадками подагри серед 47 150 чоловіків, у яких на початку дослідження не було подагри.

Анкети, які протягом цього часу заповнювали учасники, також допомогли визначити продукт, який знижує ризики захворювання – це молочні продукти. Дослідники також вважають, що здоровий раціон, який включає багато цільного зерна, фруктів і овочів, знижує ризик загострень.