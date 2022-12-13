Музика може легко впливати на ваш настрій та емоції, тексти пісень часом торкаються ваших травм, допомагають їх осмислити та пережити. Про те, як легко покращити своє самопочуття за допомогою простого буденного трюку, розповідаємо на прикладі досліджень.

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Як музика впливає на стан здоров'я

Музика пригнічує відчуття болю

Звісно, розцінювати музику як повноцінне знеболювальне не варто, але вона точно може відволікати від неприємних больових відчуттів. Під час прослуховування улюблених треків у тілі може відбуватися вивільнення дофаміну. Нагадаємо, що це біологічно активна хімічна речовина, яка є в мозку людини та передає емоційну реакцію. Саме вона дозволяє отримувати задоволення і не відчувати біль.

Це підтвердило і дослідження 2022 року. Під час експерименту люди з гострим болем слухали музичні кліпи і повідомили, що біль на якийсь час зменшувався.

Зміцнює імунітет

Музика може зміцнити імунну систему / Фото Pexels

Надійними захисниками у період застуд і вірусів можуть стати не лише вітаміни, а й улюблені виконавці чи музичні інструменти. Зміцнення імунної системи можливе завдяки зростанню активності природних клітин-кілерів, які захищають від інфекцій та навіть пухлин. Вчені кажуть, що будь-яка діяльність, пов'язана з музикою, що дає можливість соціалізації та творчого самовираження, може сприяти покращенню імунного здоров'я.

Зокрема, дослідники змогли прослідкувати позитивну динаміку на прикладі хворих на рак людей, які протягом години співали в груповому хорі, а згодом показували збільшення білків, що дуже важливі для імунної системи.

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Знижує артеріальний тиск

Цей ефект пов'язаний із заспокійливою дією, яка впливає на нервову систему, тож може знизити тиск. У дослідженні 2020 року взяло участь 30 молодих людей з ризиком високого кров'яного тиску. Протягом місяця 5 днів на тиждень по 30 хвилин вони слухали спокійну інструментальну музику. В результаті учасники повідомили про зниження показників і покращення стану здоров'я.

Важливо, що учасники під час експериментів слухали музику в зручному сидячому положенні із закритими очима.

Музика зміцнює сон



Правильний плейлист може покращити сон / Фото Pexels

Дослідники кажуть, що правильні композиції можуть зміцнити ваш сон та покращити якість життя. Це можливе завдяки:

регуляції гормону стресу, кортизолу;

нормалізації вегетативної нервової системи: сповільнюється дихання, частота серцевих скорочень і знижується артеріальний тиск;

відволіканню від тривожних думок та розслабленню.

Яку музику слухати, щоб краще заснути:

з низькими нотами та сильними басами;

обирайте повільніший темп з нетанцювальними ритмами;

слухайте витримані музичні ноти;

уникати пісень, які викликають сильні емоції;

вслухайтесь в конкретні інструментальні елементи мелодії.

Покращує пам'ять

Дослідження демонструє, що музика може покращити когнітивні функції, легше зосереджуватись та покращити пам'ять. Тут теж потрібно вміти обрати правильні композиції, адже деякі будуть мати зовсім протилежний ефект. Найбільше переваг можна отримати від прослуховування класичної музики. Також віддавати перевагу варто інструментальним мелодіям та повільному темпу.