Вісцеральний жир не лише зіпсує вам фігуру та цифру на вагах, а й здоров'я. Захистити від хвороб серця, Альцгеймера, цукрового діабету 2 типу та високого рівня холестерину зможе простий продукт з супермаркету.

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Авокадо спалює вісцеральний жир

Першочергово вісцеральний жир потрібен вашим органам для захисту. Надто велика кількість точно не буде покращувати їхню роботу, а от погіршити може легко. При цьому активно зростає ризик багатьох невиліковних та хронічних недуг.

Відсоткове збільшення кількості жиру варто очікувати після спожитих надлишкових калорій та через брак фізичної активності. Врятуватись від цілої низки наслідків може авокадо. Саме його рекомендує вживати дієтологиня Наталі Комова.

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Дієвість продукту зумовлена великою кількістю клітковини у складі. Завдяки цьому авокадо може знижувати апетит та краще контролювати кількість спожитих калорій. Не завадять у правильному раціоні і омега-3 жирні кислоти, які прискорюють метаболізм і спалювання жиру.



Додайте авокадо у раціон / Фото Pexels

Практично довели поради дієтологині вчені Університету Іллінойсу у 2021 році. Вони провели дослідження, яке показало, що у жінок, які щодня їли авокадо протягом 12 тижнів, зменшився вісцеральний жир.

Під час експерименту учасників розділили на дві групи. Всі вони мали однаковий раціон, відмінність була лише вмісті авокадо, який вживали учасники однієї з груп. Вони ж і продемонстрували неймовірні результати: вчені зафіксували у всіх зниження вісцерального жиру.

Продовжуючи наше дослідження, ми зможемо отримати чіткіше уявлення про те, які типи людей отримують найбільшу користь від включення авокадо у свій раціон, і поділимось цінними даними з фахівцями з питань охорони здоров'я, щоб надати пацієнтам вказівки щодо зменшення накопичення жиру та зниження ризиків діабету,

– пояснюють дослідники.