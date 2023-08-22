Сливочное масло – это продукт, богатый белками и жирами, и производится оно преимущественно из коровьего молока. И несмотря на то, что это очень высококалорийный продукт, некоторые исследования показывают, что масло может быть очень полезным для здоровья.

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Чем полезно масло

Если вы употребляете сливочное масло в умеренных количествах, это может стать полезной частью вашего рациона. В этом продукте содержится немало питательных веществ, например кальция, что помогает формировать кости. Кроме того, в масле есть соединения, снижающие риск ожирения.

Если вы хотите оздоровить свои глаза и улучшить зрение, вам также следует добавить в свой рацион немного масла. В нем содержится немало бета-каротина, который может помочь замедлить скорость потери зрения.

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Богато сливочное масло и витамином D – это питательное вещество, которое жизненно важно для прочности костей. Помогает укрепить ваш скелет и другое соединение, которое можно обнаружить в масле – кальций. Именно это соединение необходимо для профилактики остеопороза – болезни, из-за которой кости становятся хрупкими и слабыми.



Масло поможет укрепить кости / Фото Pexels

Нужно масло для того, чтобы оздоровить вашу кожу, ведь в этом продукте есть и витамин E, который играет важную роль в уменьшении вреда от ультрафиолетовых лучей. Также масло поможет уменьшить воспаление кожи и улучшить заживление ран.

Впрочем, нельзя забывать и о рисках, которые вы себя подвергнете, если будете есть слишком много масла. В этом молочном продукте много калорий и насыщенных жиров, и это может привести к заболеваниям сердца.