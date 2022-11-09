Кисло-солодкий смак з ніжними нотками гіркоти ідеально підійде для поціновувачів апельсина чи грейпфруту. Помело вважається низькокалорійним фруктом, містить багато клітковини, білок, жири, вітаміни, мікроелементи калій, фосфор, мідь, залізо, кальцій, магній, марганець і цинк. Кому варто уникати цього продукти та як всі корисні елементи в комплексі вплинуть на організм – дізнайтесь у нашому матеріалі.

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Чим корисне помело

Зміцнює імунітет

Головна цінність – велика кількість всім відомого вітаміну С. У одному помело міститься 619% від рекомендованої денної дози. Саме цей корисний компонент має унікальний позитивний вплив на імунну систему, активізує захисні механізми та корисні елементи у тілі, дає відсіч вірусам і бактеріям.

Зміцнює кістки, хрящі та кровоносні судини

У цьому процесі головним діячем залишається вітамін С, який необхідний вашим кісткам, м'язам та судинам для покращення роботи. Компонент, на якому роблять медики особливий акцент у сезон застуд, ще й сприяє засвоєнню заліза та швидкому загоєнню ран. Захистить від остеопорозу і кальцій, який є у складі помело.

Профілактика раку



Вітамін С захищає від раку / Фото Pexels

У 2017 році вчені провели дослідження за участі вітаміну С і виявили, що він здатний знижувати ризик ракових захворювань. Для цього рекомендовано дотримуватись добової норми для дорослих: 90 міліграмів для чоловіків і 75 міліграмів для жінок.

Здоров'я травної системи

Тут ключовим складником буде клітковина, яка забезпечує організм відчуттям ситості. Також компонент, який можна знайти чи не у всіх фруктах, позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і знижує рівень холестерину в крові.

Кому не можна їсти помело

Помело не варто споживати паралельно із низкою медикаментів. Все через присутність у складі фурокумарини.

Ці сполуки діють на одну із ланок знешкодження деяких ліків – на цитохроми Р450 3А4, або ж CYP3A4. Не лякайтеся назви! Ця інформація стане в пригоді, коли читатимете інструкцію до ліків, щоби збагнути, можна їх суміщати із цими фруктами, чи ні. Цитохроми намагаються знешкодити фуранокумарини – така в цих ферментів робота. Але ця взаємодія знешкоджує їх самих – вони стають неактивними,

– пояснює Уляна Супрун.

Також помело варто уникати людям із захворюваннями серцево-судинної системи. Сік цитрусового фрукта у великих кількостях може призвести до порушень серцевого ритму. Але помірні дози не нестимуть загрози вашому здоров'ю.