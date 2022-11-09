Курячі яйця є практично в будь-якому холодильнику. З них можна швидко приготувати сніданок, їх часто використовують у випічці. Чи задумувались ви коли-небудь над тим, яка різниця між білими та коричневими яйцями? Сьогодні ми відповімо на це питання.

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Чим коричневі яйця відрізняються від білих

Єдина велика різниця між білими та коричневими яйцями – це колір. Білі яйця несе курка з білим пір'ям, а коричневі – кури з червоно-коричневим пір'ям. Також існує порода курей, яка несе сині яйця.

Різниця лише в тому, що яйця несуть кури різних кольорів / Фото Unsplash

Які кращі

Немає істотної різниці з точки зору харчової цінності між білими та коричневими яйцями. Якщо кури їдять хороший корм, їх яйця мають таку ж цінність. Колір шкаралупи нічого не може сказати про смак чи спосіб приготування.

Чому коричневі яйця мають більш товсту шкаралупу

Іноді коричневі яйця мають більш товсту шкаралупу або що їх жовтки відрізняються за кольором. Але насправді ці речі залежать від віку та раціону курки.

Молоді кури дають яйця з більш товстою шкаралупою, а старші – з більш тонкою. Це стосується як білих, так і коричневих яєць, тому ви можете вибрати ті, які вам більше подобаються.

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