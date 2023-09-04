Помидоры – одни из очень универсальных овощей, ведь они богаты и антиоксидантами, и другими питательными веществами. Употребление помидоров принесет вам немало пользы и постарайтесь добавить их в свой рацион.

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Помидоры полезны для сердца

Во всем мире различные болезни сердца являются основной причиной смертности, и если вы будете есть больше помидоров, вы можете уменьшить эти риски для себя. Дело в том, что эти овощи богаты ликопином, который полезен для сердечно-сосудистой системы.

Оказывается, не только свежие помидоры, но и томатный соус положительно влияют на уровень холестерина и снижают его.

Снижает риск рака

Исследования также продемонстрировали способность помидоров снижать риск рака легких, желудка и простаты. Ученые убеждены, что в этом случае больше пользы дают ликопин и бета-каротин, которые в большом количестве можно найти в помидорах. Впрочем, нужны масштабные исследования на людях, чтобы доказать пользу помидорам для профилактики рака.



Помидоры полезны для защиты сердца / Фото Pexels

Улучшает иммунитет

Хотя исследования относительно того, действительно ли витамин С может предотвратить простуду, неоднозначны, мы знаем, что этот витамин необходим для нормальной работы вашей иммунной системы,

– поделился врач Уитсон.

В одной чашке томатного сока вы можете найти аж 45 миллиграммов витамина С, а это около 75% суточной нормы для взрослого человека. Витамин С является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунные клетки организма и бороться с инфекциями и свободными радикалами.

Защищает от солнечных ожогов

Вы могли и не подозревать, но помидоры полезны не только для внутренних органов, но и для кожи. люди, которые регулярно съедают по 40 г томатной пасты с оливковым маслом, имеют на 40% меньше солнечных ожогов.

Защита от ультрафиолета также связана с ликопином, который есть в помидорах.