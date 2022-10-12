Якщо протягом цих двох днів у вас були проблеми з харчуванням та браком продуктів, які не потребують приготування, закликаємо вас брати на озброєння цей список і бігти за покупками. Дієтологиня Тетяна Лакуста поділилась універсальним набором на всі пори року та випадки життя.

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Якими продуктами варто запастись

Перший у списку рекомендацій дієтологині девайс, який дозволить приготувати їжу у будь-яких умовах, навіть без газу, – туристичний газовий пальник. Його вартість сягає близько 500 гривень, але у вас вдома завжди буде конфорка з вогнем, яка не залежатиме від інших енергоресурсів. А вже після цього можна думати про раціон.

Жири

Це один з головних компонентів, який забезпечує життєдіяльність організму, насичує його енергією, підтримує ріст клітин, допомагає контролювати рівень холестерину, артеріальний тиск та поглинати життєво необхідні поживні речовини. Запастись варто оливками, горіхами, насінням, сирами (бринзою, фетою), витриманим сиром, олією, печінкою тріски, салом, кокосом шматочками або стружкою, арахісовою або іншими горіховими пастами.



Горіхові пасти стануть джерелом жирів / Фото Pexels

Білки

Білки відіграють важливу роль у відтворенні клітин, утворенні ферментів, продукції антитіл і гормонів. Знайти їх можна у тофу, соєвому м'ясі, квасолі, сочевиці консервованій, сушеному м'ясі, сушеній рибі, печінкових паштетах, паштетах м'ясних, кисломолочних сирах, сухому молоці, хумусі.

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Вуглеводи

Головна місія вуглеводів – енергетична, адже вони слугують пальним, на якому працює ваш організм. Вуглеводи виокремлюються з їжі, перетравлюються та розщеплюються на глюкозу, яка потрапляє в кров та насичує клітини. Запасіться хлібом, хлібцями, гречкою коричневою, кускусом, рисовою локшиною, пітою, лавашем, вівсянкою швидкого приготування, сухими сніданками, сублімованими кашами, сублімованими супами з нуту, сочевиці, грибів.



Сухі сніданки – джерело вуглеводів / Фото Pexels

Клітковина та вітаміни

Найпростіші продукти у списку, які не потребують термічної обробки, – овочі та фрукти. Віддайте перевагу сезонним представникам: морква (корейська), капуста (квашена), огірки (квашені), ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, яблука, груші, апельсини, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти.

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Додатки, які стануть в пригоді

Не варто ігнорувати і різноманітні додатки, які додають смаку будь-яким стравам: закупіть мед, варення, гірчицю, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.