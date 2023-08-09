Сливы богаты не только витаминами и минералами, но и чрезвычайно полезными антиоксидантами. Эти фрукты могут дать вам заряд энергии, а также улучшить память и бороться с воспалениями.

Интересно Какие сезонные фрукты нужно съесть в августе каждому человеку: полный список

Чем полезны сливы

Прежде всего следует добавить в свой рацион сливы тем людям, которые часто страдают от запоров. Фрукты помогают справиться с этой проблемой благодаря фенольным соединениям, содержащимся в них в большом количестве.

Полезным для пищеварения будет и чернослив, а его регулярное употребление будет даже эффективнее экстракта подорожника, который используют как слабительное. Стимулировать работу желудочно-кишечного тракта помогают и специфические каротиноиды и полифенолы.

Следует есть больше слив и тем людям, которые болеют диабетом. Для них полезны точно будут биологически активные соединения, которыми богаты сливы: в частности сорбинол, хинная кислота, медь, бор и калий. Эти питательные вещества помогут снизить риск возникновения этого заболевания.



Сливы полезны в профилактике диабета / Фото Pexels

Удивительный фрукт может противодействовать и свободным радикалам, что поражают клетки и в конечном итоге могут привести к раку. Лабораторные эксперименты показали, что экстракты сливы могут убить даже самые агрессивные формы клеток рака молочной железы.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Это происходит из-за того, что в сливе есть хлорогеновая и неохлорогеновая кислоты. И хотя они достаточно распространены во фруктах, в сливе их концентрация особенно высока.

Также чернослив и свежие сливы могут контролировать гипертонию и так защищать сердце. Фрукт помогает снизить артериальное давление и избавиться от излишков "плохого" холестерина.

Ученые связывают потребление сливы со снижением риска развития остеопороза. Именно этот фрукт считается наиболее эффективным в предотвращении потери костной массы.