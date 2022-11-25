Звісно, зловживати чаєм не варто через вміст кофеїну, а надмірна кількість алкоголю ще нікому не принесла користі. Проте мінімальні дози зможуть принести максимальну користь для вас.

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Чому варто пити вино і чай

Вчені з Інституту здорового старіння Раша виявили, що чай та вино можуть "сповільнити" процес старіння, а саме погіршення пам'яті. Недуга, яка погіршує когнітивні функції внаслідок органічного ураження мозку, називається деменція. Вчені зазначають, що хвороба не є наслідком старіння організму, а спровокована певними факторами, зокрема способом життя та супутніми недугами. Найчастіше погіршує функціонування мозку хвороба Альцгеймера, від якої вчені знайшли ліки: найпопулярніший британський напій – чай та фаворит італійців – вино.

Приборкати вікову недугу та взяти під контроль ваше здоров'я зможуть антиоксиданти, які є у складі цих двох напоїв. Йдеться саме про флавоноїди, які сповільнюють темпи погіршення пам'яті. Це група фітохімічних речовин, які містяться в рослинних пігментах та відомі своїм унікальним впливом на здоров'я.

Якщо чай та вино не належать до списку улюблених напоїв – не розчаровуйтесь. Велику кількість корисних антиоксидантів також можна шукати у фруктах і овочах, наприклад, листових, цибулі, яблуках, ягодах, черешні, соєвих бобах, цитрусових.



Чай і вино захищають пам'ять / Фото Pexels

Цікаво, що наше дослідження показує, що вибір певної дієти може призвести до уповільнення темпів зниження когнітивних функцій. Такі прості дії, як споживання фруктів і овочів та чаю, – це простий спосіб для людей покращити здоров'я свого мозку,

– каже автор дослідження Томас М. Холланд сказав.

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Вдалось виявити унікальну дію за допомогою експерименту, до якого залучили 961 людину із середнім віком 81 рік, які не мали ознак деменції. Щороку вони проходили анкетування із детальним описом раціону, проходили тести та необхідні медичні дослідження. Всіх їх вдалось розділити на 5 груп в залежності від кількості флавоноїдів, які вони споживали. Середня група споживала 10 міліграмів флавоноїдів на день, найменше – 5 міліграмів, а найбільше – 15 міліграмів.

В учасників групи, які споживали найбільше корисних антиоксидантів, спостерігали повільніше зниження когнітивних функцій.