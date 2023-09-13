Якщо ви думаєте, які сезонні овочі можете додати до свого раціону, то гарбуз може стати чудовим вибором, адже цей овоч наповнений величезною кількістю вітамінів, мінералів та поживних речовин. Експертка Кетлін Зелман розповіла, що станеться з вашим організмом, якщо ви регулярно вживатимете гарбуз.

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Багаті на бета-каротин

Гарбузи, як і інші овочі помаранчевого кольору, зокрема морква та солодка картопля, містять чимало речовини, що називається бета-каротин. Цей антиоксидант у організмі перетворюється на вітамін А, який потрібен для того, щоб захищати тіло від мікробів.

Окрім того, цей вітамін впливає й на роботу репродуктивної системи та допомагає серцю, легеням та ниркам добре функціонувати.

Покращує зір

Бета-каротин буде корисним й для вашого зору, адже всього одна порція гарбуза містить понад 200% рекомендованої добової норми вітаміну А. Якщо ви регулярно вживатимете його, ваш зір може покращитися. Особливо важливий цей вітамін для підтримання здоров'я очей в умовах слабкого освітлення.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Знижує ризик раку

Так, цей диво-овоч може навіть зменшити ваші шанси захворіти на цю смертельну хворобу, адже вітамін А може протидіяти вільним радикалам, що шкодять клітинам.

Втім, ви не отримаєте той самий ефект від добавок вітаміну А, тож найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я – збалансовано харчуватися та додати до свого раціону більше продуктів, багатих на цей вітамін.



Гарбуз містить багато вітаміну А / Фото Pexels​

Зміцнює імунітет

На додаток до бета-каротину, гарбуз містить вітамін С, вітамін Е, залізо та фолієву кислоту - усі вони зміцнюють вашу імунну систему. Більше гарбуза у вашому раціоні може допомогти вашим імунним клітинам працювати краще, захищаючи мікроби та прискорюючи загоєння рани,

– поділилася докторка Кетлін Зелман.

Особливо корисно буде їсти гарбуз восени, коли ваш організм стає більш сприйнятливим до сезонних захворювань.