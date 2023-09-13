Если вы думаете, какие сезонные овощи можете добавить в свой рацион, то тыква может стать отличным выбором, ведь этот овощ наполнен огромным количеством витаминов, минералов и питательных веществ. Эксперт Кэтлин Зелман рассказала, что произойдет с вашим организмом, если вы будете регулярно употреблять тыкву.

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Богата бета-каротином

Тыквы, как и другие овощи оранжевого цвета, в частности морковь и сладкий картофель, содержат немало веществ, называемых бета-каротин. Этот антиоксидант в организме превращается в витамин А, который нужен для защиты тела от микробов.

Кроме того, этот витамин влияет и на работу репродуктивной системы и помогает сердцу, легким и почкам хорошо функционировать.

Улучшает зрение

Бета-каротин будет полезен и для вашего зрения, ведь всего одна порция тыквы содержит более 200% рекомендованной суточной нормы витамина А. Если вы будете регулярно употреблять его, ваше зрение может улучшиться. Особенно важен этот витамин для поддержания здоровья в условиях слабого освещения.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Снижает риск рака

Да, этот чудо-овощ может даже уменьшить ваши шансы заболеть этой смертельной болезнью, ведь витамин А может противодействовать свободным радикалам, вредящим клеткам.

Впрочем, вы не получите тот же эффект от добавок витамина А, поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья – сбалансированно питаться и добавить в свой рацион больше продуктов, богатых этим витамином.



Тыква содержит много витамина А / Фото Pexels

Укрепляет иммунитет

В дополнение к бета-каротину, тыква содержит витамин С, витамин Е, железо и фолиевую кислоту – все они укрепляют вашу иммунную систему. Больше тыквы в вашем рационе может помочь вашим иммунным клеткам работать лучше, защищая микробы и ускоряя заживление раны,

– поделилась докторша Кэтлин Зелман.

Особенно полезно будет есть тыкву осенью, когда ваш организм становится более восприимчивым к сезонным заболеваниям.