Йогурт – это отличный источник питательных веществ: например, белка, кальция и пробиотиков. Кроме того, этот продукт издавна ассоциируют с крепостью костей, здоровьем кишечника и похудением. Обо всех полезных свойствах йогурта рассказала диетология Брук Глейзер.

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Большое количество белка

Если вы ищете продукты, богатые белоком, то йогурт, особенно греческий, станет отличным вариантом. Всего из одной порции обезжиренного йогурта вы можете получить 14 граммов белка.

Белок полезен тем, что помогает вам оставаться сытым и уменьшает уровень гормонов голода. Именно по этой причине йогурт может стать великолепной утренней едой, что даст вам нужный заряд энергии на весь день.

Вы можете снизить артериальное давление

Доктор Лиза Янг убеждена, что йогурт полезен для сердца и может помочь снизить артериальное давление.

Одно из исследований Journal of Hypertension показало, что большее количество молочных продуктов в рационе может быть связано с уменьшением количества случаев высокого артериального давления. В частности, тщательное соблюдение сбалансированного рациона и регулярное употребление йогурта может снизить риск недуга на 30%.

Исследование также показали, что высокое потребление белка также может помочь снизить артериальное давление.



Йогурт полезен для понижения давления / Фото Pexels

Снижение уровня "плохого" холестерина

Йогурт может не только снизить уровень артериального давления, но и помочь улучшить состояние вашего сердца путем снижения уровня холестерина.

Исследование показало, что имеется серьезное влияние пробиотического йогурта на людей, страдающих диабетом 2-го типа.

Улучшение иммунной системы

Брук Глейзер также отмечает, что здоровый кишечник играет очень важную роль в том, чтобы защититься от болезней. Именно кишечник регулирует проход через слизистые оболочки и попадает в кровь, а йогурт помогает сбалансировать его работу.

Наш микробиом, как вышибавший, решающий, кому зайти в ночной клуб, предотвращает проникновение опасных бактерий внутрь нашего тела, тем самым способствуя иммунной работе. Поскольку йогурт содержит пробиотики, которые создают здоровый кишечник, а кишечник регулирует иммунную функцию, употребление йогурта может улучшить иммунитет.

– рассказала Глейзер.

Кроме того, пробиотики в йогурте могут стимулировать синтез природных антител и иммунных клеток, которые могут атаковать попадающие в организм вирусы и токсины.