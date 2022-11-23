Проблема із зайвими сантиметрами на талії може бути пов'язана з вісцеральним жиром, який накопичується довкола органів, що ускладнює функціонування та завдає шкоди здоров'ю. Для того, аби його позбутись, силових тренувань із нарощенням м'язів може бути недостатньо.

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Чому варто пити воду з лимоном

Чудодійні властивості води з лимоном ми спростували вже раніше. Цей тандем ніяким чином не пришвидшить процес схуднення, проте деякі переваги для організму та покращення його функціонування матиме. Випивати склянку води з цитрусовим смаком та запахом варто вранці для відновлення гідратації після нічного сну. Лимон у цьому випадку буде відігравати виключно смакову роль, тож допоможе урізноманітнити смак звичного напою. А чим більше води, тим більше користі для організму.

Склянку води також варто випивати перед прийомом їжі – це дозволить швидше відчути насичення та вбереже від переїдання. Дослідження показало, що дві склянки води перед сніданком вберегли учасників від зайвих 13% калорій.

Відсоткове зниження споживання калорій під час їжі після попереднього вживання води не було пов'язане зі статтю, віком, індексом маси тіла або звичним щоденним споживанням води,

– зазначено у дослідженні.

Додайте лимон у воду для різноманіття / Фото Pexels

Вода з лимоном також стане гарною альтернативою газованим солодким напоям. Звісно замінити всю хімічно-смакову дію лимоном не вдасться, але надати потрібних ноток звичайній воді зможе легко. Приправити такий тандем можна медом або розмарином.

Не варто уникати зайвої рідини й тому, що вона відповідає за метаболізм в організмі. Вода з лимоном може у такий спосіб забезпечити водний баланс, що буде хорошим бонусом у втраті ваги та контролі. А ще одне дослідження доводить, що звичайна вода сприяє збільшенню термогенезу – це процес, який відповідає за вироблення теплоти в організмі внаслідок енергетичних перетворень та спалювання калорій.

Тож сам по собі лимон чудодійними властивостями не потішить, але стати гарним мотиватором для споживання більшої кількості води точно зможе. Додайте дольку у склянку та урізноманіть свій раціон цитрусовою свіжістю.