Якщо ви звикли ранковий прийом вітамінів підкріпляти кавою, закликаємо бути обережним та уникати таких поєднань: ваш гаманець страждатиме надарма, а організм не отримає жодної користі.

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З чим не можна пити каву та чому

Кава і кальцій

Кава і молочні продукти – це два протилежні світи, які не працюють разом в тандемі. Річ у тім, що з кожною чашкою тонізувального напою з організму виводиться 2 – 3 міліграми кальцію, тож експерти рекомендують не зловживати та пити не більше 3 чашок в день за умови, якщо ваш раціон забезпечує організм добовою нормою – 1 тисячу міліграм кальцію. Це допомагає знизити ризик переломів кісток.

Поєднання молочних продуктів з кавою не буде корисним ще й тому, що молоко та цукор знижують тонізувальний ефект, тож очікуваної бадьорості ви не отримаєте, як і дози кальцію.

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Кава та цинк



М'ясо та каву не варто поєднувати / Фото Pexels

Кава та цинк також не надто дружить. Експерти з харчування рекомендують після вживання червоного м'яса, птиці, устриць, бобів чи гороху зробити перерву перед кавуванням. Це дасть організму можливість засвоїти корисний компонент.

Кава і рослинні джерела заліза

Особливо таке поєднання буде небезпечним для веганів та вегетаріанців, які цінують у продуктах негемове залізо. Поліфеноли, сполуки у складі кави, мають властивість з'єднуватись з негемовим залізом і унеможливлюють його засвоєння. На практиці варто уникати поєднання кави горохом, бобами, сочевицею, нутом та соєвими продуктами.

Кава і вітаміни

Якщо ви вирішили підкріпити свій імунітет вітамінним комплексом, мінімізуйте вживання кави. Після прийому корисних пігулок зробіть перерву не менш як на годину, аби всі корисні компоненти встигли засвоїтись.

Кава та алкоголь



Алкоголь і кава – небезпечний мікс / Фото Pexels

Чашка кави, навіть спожита під час алкогольної вечірки, гарно бадьорить та надає енергії. Це може неабияк ввести вас в оману та пропустити свою допустиму норму. Внаслідок цього підвищується ризик алкогольної інтоксикації організму. Нищівним також буде вплив алкоголю та кави на печінку.