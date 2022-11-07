Если вы привыкли утренний прием витаминов подкреплять кофе, призываем быть осторожным и избегать таких сочетаний: ваш кошелек будет страдать даром, а организм не получит никакой пользы.

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С чем нельзя пить кофе и почему

Кофе и кальций

Кофе и молочные продукты – это два противоположных мира, которые не работают вместе в тандеме. Дело в том, что с каждой чашкой тонизирующего напитка из организма выводится 2 – 3 миллиграмма кальция, поэтому эксперты рекомендуют не злоупотреблять и пить не более 3 чашек в день при условии, что ваш рацион обеспечивает организм суточной нормой – 1 тысячу миллиграмм кальция. Это помогает снизить риск переломов костей.

Сочетание молочных продуктов с кофе не будет полезным еще и потому, что молоко и сахар снижают тонизирующий эффект, так что ожидаемой бодрости вы не получите, как и дозы кальция.

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Кофе и цинк



Мясо и кофе не стоит совмещать / Фото Pexels

Кофе и цинк тоже не слишком дружат. Эксперты по питанию рекомендуют после употребления красного мяса, птицы, устриц, бобов или гороха сделать перерыв перед кофеем. Это позволит организму усвоить полезный компонент.

Кофе и растительные источники железа

Особенно такое сочетание будет опасно для веганов и вегетарианцев, ценящих в продуктах негемовое железо. Полифенолы, соединения в составе кофе, обладают свойством соединяться с негемовым железом и делают невозможным его усвоение. На практике следует избегать сочетания кофе с горохом, бобами, чечевицей, нутом и соевыми продуктами.

Кофе и витамины

Если вы решили подкрепить свой иммунитет витаминным комплексом, минимизируйте употребление кофе. После приема полезных таблеток сделайте перерыв не менее часа, чтобы все полезные компоненты успели усвоиться.

Кофе и алкоголь



Алкоголь и кофе – опасный микс / Фото Pexels

Чашка кофе, даже употребленная во время алкогольной вечеринки, хорошо бодрит и придает энергии. Это может ввести вас в заблуждение и пропустить свою допустимую норму. В результате повышается риск алкогольной интоксикации организма. Сокрушительным также будет влияние алкоголя и кофе на печень.