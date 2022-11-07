Снідати рекомендують протягом 1 години після пробудження. Це обов'язково має бути корисна їжа, що містить білки, жири та вуглеводи.

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Продукти, з яких варто почати ранок

Яйця

Багаті білком, холіном та іншими важливими поживними речовинами. Яйця забезпечують відчуття ситості, завдяки чому ми споживаємо менше калорій протягом дня.

Яйця дуже поживні / Фото Unsplash

Кава

Чашка кави вранці – це не просто приємна традиція. Кофеїн покращує настрій і позитивно впливає на роботу мозку, а також він багатий антиоксидантами, які зменшують запалення.

Вівсянка

Заспокійливо діє на шлунок і регулює роботу кишківника. Ця їжа багата унікальною клітковиною під назвою бета-глюкан, яка знижує рівень холестерину та змушує вас почуватися ситими.

Вівсянка також містить антиоксиданти. З огляду на те, що в ній мало білка, вівсянку краще варити на молоці, а не на воді або їсти разом з яєчнею чи шматочком сиру.

Вівсянку краще варіть на молоці / Фото Unsplash

Насіння чіа

Це одне з найкращих джерел клітковини. Насіння чіа також багате антиоксидантами, які захищають наші клітини від нестабільних молекул або вільних радикалів, що утворюються під час метаболізму.

Фрукти

Джерело вітамінів, калію та клітковини. Цитрусові, наприклад, містять багато вітаміну С. Один великий апельсин забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну С.

У поєднанні з яйцями, сиром, сиром або грецьким йогуртом – це теж ідеальний варіант сніданку.

Фрукти можна їсти з сиром чи йогуртом / Фото Unsplash

Зелений чай

Один із найкорисніших напоїв на Землі. Він містить антиоксиданти, що корисні для мозку та нервової системи. У ньому також багато кофеїну, який покращує настрій і прискорює метаболізм.

Цікаво, що чашка зеленого чаю містить приблизно стільки ж кофеїну, скільки половина чашки кави.

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