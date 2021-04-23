Ви ніби не в депресії, але і не цілком щасливі. Ви почуваєтеся дещо безрадісними та безцільними. Такий стан називається знемаганням і він може притупити вашу мотивацію та зосередженість.

Адам Ґрант, організаційний психолог Уортонскої школи бізнесу при Пенсільванському університеті, каже, що це відчуття застою та порожнечі. Він описує це так, ніби ти бовтаєшся у своїй буденності, дивлячись на своє життя через туманне лобове скло. За його словами, через пандемію коронавірусу така емоція як знемагання може бути домінуючою у 2021 році.

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Воно небезпечне ще й тим, що ви можете не помітити, як ваше відчуття захоплення притуплюється. Ви повільно вповзаєте в самоту і стаєте байдужими до своєї байдужості. Коли людина не може побачити власних страждань, вона не звертається за допомогою і не робить нічого, щоб собі допомогти.

Знемагання – це нехтувана середня дитина психічного здоров’я. Це порожнеча між депресією та процвітанням. Ви не маєте симптомів психічного захворювання, але ви функціонуєте не на повну потужність. Знемагання притупляє вашу мотивацію, порушує вашу здатність зосереджуватись і потроює шанси втратити роботу,

– пояснює Ґрант.

То що з цим робити?

Протиотрута знемаганню

На думку Адама Ґранта, протиотрутою від знемагання може стати так званий "потік". Це стан поглинання інформації, коли ви відключаєтеся від усього світу. Саме "потік", а не оптимізм чи уважність, став найкращим провісником добробуту в перші дні пандемії. Людям, які занурились з головою у свої проєкти, вдалося уникнути знесилення і зберегти своє передпандемічне щастя.



Зануртеся з головою у роботу / Фото unsplash

Також, зазначає Ґрант, пізній перегляд фільмів іноді теж робить трюк – він переносить вас в історію, де ви відчуваєте прив’язаність до персонажів і турботу про їхній добробут.

Встановіть безперервні блоки часу

Це означає, що нам потрібно встановити межі, каже психолог. Багато років тому компанія з програмного забезпечення Fortune 500 в Індії випробувала просту політику: без перерв у вівторок, четвер і п'ятницю до обіду. Коли інженери самі керували межею, 47% мали продуктивність вище середньої. Але коли компанія визначила тихий час офіційною політикою, 65 відсотків досягли продуктивності вище середнього.

Урок цієї простої ідеї полягає в тому, щоб розглядати безперервні блоки часу як скарби, які слід охороняти. Це усуває постійні відволікаючі фактори і дає нам свободу зосередитися. Ми можемо знайти розраду в переживаннях, які повністю захоплюють нашу увагу.



Встановіть часові робочі межі / Фото unsplash

Зосередьтеся на маленькій меті

Пандемія принесла великі втрати. Щоб подолати знемагання, Ґрант рекомендує почати з невеликих перемог, таких як крихітний тріумф розгадки кросворду чи поспішної гри в слова. Такі заняття мають містити керовану складність: виклик, який розширює ваші вміння та підвищує рішучість.

Це означає, що вам потрібно буде виокремити щоденний час, щоб зосередитись на важливому для вас виклику – цікавому проєкті, вартісній меті, змістовній розмові. Іноді це невеликий крок до того, щоб заново відкрити частину енергії та ентузіазму, які ви втрачали протягом усіх цих місяців.

Проблема не просто в наших головах, каже Ґрант, а й в наших обставинах.

Ми все ще живемо у світі, який нормалізує проблеми з фізичним здоров’ям, але стигматизує їх з психічним здоров’ям. Поки ми заходимо в нову постпандемічну реальність, настав час переосмислити своє розуміння психічного здоров’я та добробуту,

– підсумовує психолог.

А визнавши, що так багато з нас знемагає, ми можемо почати надавати голосу тихому відчаю і освітлювати шлях із порожнечі, додає Адам Ґрант.