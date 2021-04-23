Вы как будто не в депрессии, но и не вполне счастливы. Вы чувствуете себя несколько безрадостными и бесцельными. Такое состояние называется изнеможением и оно может притупить вашу мотивацию и сосредоточенность.

Адам Грант, организационный психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, говорит, что это ощущение застоя и пустоты. Он описывает это так, будто ты болтаешься в своей обыденности, смотря на свою жизнь через туманное лобовое стекло. По его словам, из-за пандемии коронавируса такая эмоция как изнеможение может быть доминирующей в 2021 году.

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Оно опасно еще и тем, что вы можете не заметить, как ваше чувство восхищения притупляется. Вы медленно вползаете в одиночество и становитесь равнодушными к своему равнодушию. Когда человек не может увидеть собственных страданий, он не обращается за помощью и не делает ничего, чтобы себе помочь.

Изнеможение – это обделенный вниманием средний ребенок психического здоровья. Это пустота между депрессией и процветанием. Вы не имеете симптомов психического заболевания, но вы функционируете не на полную мощность. Изнеможение притупляет вашу мотивацию, нарушает вашу способность сосредоточиваться и утраивает шансы потерять работу,

– объясняет Грант.

Что с этим делать?

Противоядие изнеможению

По мнению Адама Гранта, противоядием от изнеможения может стать так называемый "поток". Это состояние поглощения информации, когда вы отключаетесь от всего мира. Именно "поток", а не оптимизм или внимательность, стал лучшим предсказателем благосостояния в первые дни пандемии. Людям, которые погрузились с головой в свои проекты, удалось избежать упадка сил и сохранить свое предпандемическое счастье.



Окунитесь с головой в работу / Фото unsplash

Также, отмечает Грант, поздний просмотр фильмов иногда тоже делает трюк – он переносит вас в историю, где вы чувствуете привязанность к персонажам и заботу об их благосостоянии.

Установите непрерывные блоки времени

Это означает, что нам нужно установить границы, говорит психолог. Много лет назад компания по программному обеспечению Fortune 500 в Индии испытала простую политику без перерывов во вторник, четверг и пятницу до обеда. Когда инженеры сами руководили чертой, 47% имели производительность выше средней. Но когда компания определила тихий час официальной политикой, 65 процентов достигли производительности выше среднего.

Урок этой простой идеи заключается в том, чтобы рассматривать непрерывные блоки времени как сокровища, которые следует охранять. Это устраняет постоянные отвлекающие факторы и дает нам свободу сосредоточиться. Мы можем найти утешение в переживаниях, которые полностью захватывают наше внимание.



Установите временные рабочие пределы / Фото unsplash

Сосредоточьтесь на маленькой цели

Пандемия принесла большие потери. Чтобы преодолеть изнеможение, Грант рекомендует начать с небольших побед, как крошечный триумф разгадки кроссворда или поспешной игры в слова. Такие занятия должны содержать управляемую сложность: вызов, который расширяет ваши умения и повышает решительность.

Это означает, что вам нужно будет выделить ежедневное время, чтобы сосредоточиться на важном для вас вызове – интересном проекте, достойной цели, содержательной беседе. Иногда это небольшой шаг к тому, чтобы заново открыть часть энергии и энтузиазма, которые вы теряли на протяжении всех этих месяцев.

Проблема не просто в наших головах, говорит Грант, но и в наших обстоятельствах.

Мы все еще живем в мире, который нормализует проблемы с физическим здоровьем, но стигматизирует их с психическим здоровьем. Пока мы заходим в новую постпандемическую реальность, пора переосмыслить свое понимание психического здоровья и благополучия,

– заключает психолог.

А признав, что многие из нас изнемогает, мы можем начать предоставлять голоса тихого отчаяния и освещать путь из пустоты, добавляет Адам Грант.