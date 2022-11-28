Одна маленька похибка під час приготування і продукти домашнього консервування – м'ясо, риба та овочі – можуть стати причиною ботулізму. А все через дрібну бактеріальну паличку, яка дуже добре розвивається у середовищі, де рівень кисню низький, а кислотність підвищена.

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Чим небезпечні закрутки

Небезпечними для споживання стають всі консервовані продукти, які погано помили, недостатньо термічно обробили, транспортували чи зберігали. Цікаво, що наявність мікроорганізмів у продуктах не псує кольору, запаху та смакових якостей, тож виявити її майже неможливо. Паличка несе велику загрозу, адже ботулізм вражає нервову тканину і призводить до смерті.

Цікаво, що заразитись недугою можна вкрай рідко через поранення та грудне молоко. Також невідомі випадки ботулізму через споживання свіжих або відварених продуктів.

Найкращою профілактикою ботулізму буде відмова від споживання низки консервованих продуктів:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва.

Також не варто споживати продукти, у належному транспортуванні, якості та зберіганні яких ви не впевнені.



Консервації можуть бути небезпечними / Фото Pexels

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Симптоми ботулізму

Перші ознаки з'являються через 12 – 24 години після споживання зараженої їжі. Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період. Хворі відчувають:

порушення близького зору – є труднощі при читанні, проте ви добре бачите предмети;

виражена сухість у роті;

важко говорити;

постійне відчуття втоми, м'язова слабкість;

запаморочення;

нудота, блювання, послаблення випорожнень, які чергуються зі здуттям живота та закрепом;

ураження м'язів шиї та кінцівок.

На жаль, ознаки не є сильно вираженими та з'являються поступово, що ускладнює діагностику. Важливо бити на сполох, коли з'являються порушення зору: хворого турбує "сітка або туман" в очах, роздвоєння предметів, складність при читанні. Також хворі повідомляють про дискомфорт у горлі: відчуття "грудки", біль та подразнення, які виникають через ураження ковтальних м'язів.

Різко погіршується загальний стан здоров'я та якість життя, хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Коли перебіг хвороби набуває більших масштабів, пацієнти відчувають брак повітря, тяжкість в грудній клітці, дихання стає поверхневим, на фоні розвивається дихальна недостатність. Саме вона стає причиною смерті при ботулізмі.

Тож при появі навіть одного зі симптомів ботулізму варто негайно звернутися до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання.