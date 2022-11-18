Доступна ціна робить цей напій чудовою альтернативою звичайній воді. Але чи варто до неї звикати та кому краще взагалі уникати, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Для кого шкідлива газована вода

Газована вода, яку ви звикли бачити у пляшках, – це природна вода, збагачена мінералами, які без бульбашок випадуть в осад та вона втратить свої властивості. Цікаво, що навіть ту рідину, у складі якої є природний вуглекислий газ, найчастіше додатково газують, тож природної газації у таких напоях дуже мало.

Щоденно вживати напої з мінералізацією понад 10 грамів на літр не рекомендовано. Все через велику кількість натрію у складі, надлишок якого в організмі збільшує ризики серцево-судинних захворювань: інфарктів, інсультів чи підвищеного тиску.



Газована вода може бути шкідливою / Фото Pexels

Негативні ризики для організму зростають і через вміст у мінеральній воді розчинених солей. Вони при щоденному вживанні можуть призводити до порушення водно-сольового обміну. Спершу вас турбуватимуть набряки, які надалі можуть конвертуватись в утворення піску або каменів в нирках.

Газовану воду медики не рекомендують вживати людям з хронічною нирковою недостатністю та тим, хто страждає на шлунково-кишкові захворювання. Такою рідиною також не рекомендовано запивати ліки, адже іони заліза можуть утворювати в шлунково-кишковому тракті нерозчинні комплекси з деякими лікарськими речовинами, що знижує всмоктування ліків у ШКТ.

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Безпечною для щоденного вживання вважається тільки столова мінеральна вода, мінералізація якої становить менш як 1 грам на літр. Пити таку воду краще до їжі: у пустому шлунку вода омиває слизову оболонку, очищає її та краще всмоктується.