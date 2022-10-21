Проблеми з концентрацією, постійне відчуття втоми та, як наслідок, підвищені ризики цілої низки хронічних захворювань – це точно не весь список, який ви можете отримати. Більше розповідаємо далі.

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Чим шкідлива відсутність сну

Страждає серце

Ризики серцево-судинних захворювань зростають пропорційно із браком сну. Тож ваше недбале ставлення може мати смертельно небезпечні наслідки. Це підтверджує і дослідження, яке показало, що люди, які сплять менше ніж 6 годин на добу або мають порушення сну, схильні до проблем з серцем.

Головними ворогами цього процесу стають гормони та хімічні речовини, які продукуються, підвищують кров'яний тиск та рівень холестерину, ризики діабету, ожиріння і навіть деяких видів раку.

Проблеми з концентрацією

Важкі повіки та надскладні зусилля для того, аби бода щось зрозуміти – це негативні наслідки браку сну. Відсутність належного відпочинку напряму впливає на погіршення мозкової активності. Дослідникам навіть вдалось виявити зміни у роботі мозку на клітинному рівні.

Під час сну мозок активно працює та конвертує отриманий протягом дня досвід на спогади. За відсутності цього процесу ви просто все забудете та будете змушені заново освоювати певні навички з часом.

Збільшення ваги



Проблеми зі сном призводять до ожиріння / Фото Pexels

Саме так, існує прямий зв'язок між вагою та сном. Брак відпочинку підвищує апетит та унеможливлює будь-яку фізичну активність, а це вже прямий шлях до ожиріння. У цьому процесі також активно бере участь інсулін, який сприяє накопиченню жиру, а також збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.

Погана шкіра

Набряки навколо очей, обвисла шкіра та відсутність здорового вигляду – це наслідки поганого сну. Проблеми зі сном можуть мати хронічний характер та призвести до тьмяної шкіри, темних кіл під очима і навіть зморшок. Головним "діячем" тут є кортизол – гормон стресу, який активується, коли ви не спите тоді, коли мали б. Вищий рівень кортизолу руйнує колаген, що пришвидшує процес старіння.