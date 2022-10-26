Розповідаємо про найпоширеніші помилки, які ви могли допускати під час прийняття душу. Будьте обережні, це може коштувати вам проблем зі шкірою.

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Як не треба приймати душ

Занадто часто

Поверхня шкіри вкрита не лише брудом та пилом, а й потрібними бактеріями і маслами, які її захищають та зволожують. Якщо часто зловживати душем з використанням агресивних засобів, шкіра стає вразливою, сухою та дратівливою.

Неякісне мило



Мило може нашкодити шкірі / Фото Pexels

Вибір засобу для вмивання відіграє ключову роль, адже саме він може принести найбільше шкоди або ж користі.

"Звичайним милом користуватись не можна. PH шкіри всього тіла 4,5 – 5,5, а PH мила зазвичай 7 – 11. Також мило чи звичайні гелі для душу з мас-маркету можуть мати у своєму складі агресивні ПАВи, сульфати, і це змиває захисний бар'єр нашої шкіри. Найкраще обирати засоби з натуральним складом, показником PH 4,5 – 5,5 і без вмісту SLS (лаурилсульфату натрію, який працює як очищувальний компонент, розщеплює жири та створює піну – 24 канал)", – пояснює експертка Ірина Костецька 24 каналу.

Гаряча вода

Між двома крайнощами краще обирати прохолодну температуру, аніж травмувати шкіру гарячою водою. Окрім косметичних причин, сухості та лущення, ви ризикуєте зіткнутись і з фізичними: високим тиском та серйозними захворюваннями шкіри.

Брудні рушники

Якщо ваш рушник ще довго після протирання залишається вологим, то автоматично перетворюється на джерело бактерій та цвілі. У результаті з таким рушником ви перенесете на шкіру всі мікроби, що згодом може призвести до висипань та цілої низки неприємних недуг: від грибка до бородавок.



Мокрі рушники стають джерелом бактерій / Фото Pexels

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Стара мочалка

Ще одне джерело бактерій, про яке ви можете навіть не здогадуватись. Тож якщо ви давно не змінювали свій атрибут для очищення шкіри, закликаємо це зробити вже і зараз. Мочалку бажано замінити на нову, або ж періодично змовчувати її у гарячій кип'яченій воді, що дозволить вбити усі мікроби.