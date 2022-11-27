Часто вік видає не обличчя та зморшки, а руки, шкіра яких перетворюється на зморщене полотно через вплив агресивних речовин мила, антисептиків, взаємодії з мийними засобами та іншими подразниками. Пришвидшити старіння може і манікюр, який ви звикли робити щомісяця.

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Як вберегти руки від старіння

На здоров'я шкіри рук може вплинути процедура покриття нігтів лаком. Експерт зі спеціалізованої клініки естетичного лікування Dr Medi Spa Хенал Сомджі закликає обирати для покриття безпечні речовини.

Сьогодні багато хто з нас, жінок, вважають за краще використовувати лак для нігтів на основі гелю, для закріплення якого потрібне ультрафіолетове світло. Хоча це чудовий довготривалий варіант, багато хто з нас не підозрює, що це спричиняє передчасному старінню.

Лампи, якими сушать гель-лак, випромінюють УФ-промені довжиною близько 350 нанометрів. Звісно їхній вплив не буде таким нищівним, як вплив сонця на шкіру, проте отримати небажані наслідки ви зможете дуже легко.



Як лампи впливають на шкіру / Фото Pexels

Це підтвердили і вчені Університетської лікарні Голуей в Ірландії, які у 2019 році опублікували наукову статтю. У ній йдеться про наявність зв'язків між гелевими лампами та сонячними променями.

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Аби вберегти шкіру від негативного впливу та старіння Американський фонд боротьби з раком шкіри та Американська академія дерматології рекомендують перед процедурою манікюру наносити на шкіру сонцезахисний крем широкого спектра. Це слід робити за 20 хвилин до походу в салон. Такий засіб забезпечить шкіру необхідним зволоженням та стане надійним захистом від ультрафіолетового випромінювання.