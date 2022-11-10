Попри позитивний вплив на організм компонентів та вітамінів, які є у складі лимона, ви ризикуєте отримати дозу побічних ефектів. Про них розповідаємо у нашому матеріалі.

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Лимон може бути шкідливим

Надмірна кількість кислоти

Загроза для організму виникає при тривалому та надмірному прийомі лимонів. Небезпечною для вашого шлунка буде лимонна кислота, яка може викликати болі, що виникають через подразнення слизової оболонки травного тракту. Річ у тім, що лимонна кислота ослаблює роботу м'яза, який відокремлює шлунок від стравоходу. У результаті порушується процес травлення та активізується продукція надмірної кількості кислоти, що пошкоджує стравохід.



Сік лимона може бути шкідливим / Фото Pexels

Виразка та камені в нирках

Регулярне споживання цитрусового фрукта може збільшити ризики утворення виразки шлунка та сечокам'яної хвороби. Найбільшої шкоди завдає цедра, у складі якої є багато оксалатів: вони кристалізуються і не виводяться з організму.

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Інші ризики

Якщо ви дуже полюбляєте лимони, то ризикуєте отримати і гемохроматоз – патологічний стан, який виникає через підвищену здатність організму засвоювати залізо. Також цитрусові можуть "потішити" прискореним сечовипусканням, мігренями, пошкодженнями зубної емалі та карієсом. Ламкість волосся та сухість шкіри голови загрожує тим, хто звик додавати у доглядові маски для волосся та шкіри лимонний сік.