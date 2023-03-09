Відповідне дослідження провели науковці з Колодарського університету в Боулдері й Інституту Бродів у МІТ та Гарварді. Розповідаємо про несподівані результати.

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Чим загрожує зайва година сну

Науковці провели експеримент, щоб визначити вплив змін у нашому розпорядку дня на здоров'я. Зокрема, дослідили, чи схильність людей лягати спати в конкретний час впливає на ризик розвитку депресії.

Під "мікроскопом" опинились генетичні дані 850 тисяч осіб. Третина назвала себе "жайворонками", 9% – "совами", а решта віднесли себе до змішаного типу. Далі було проаналізовано генетичну інформацію, медичні записи й рецепти, а також результати опитування щодо діагнозів великого депресивного розладу.



Дотримуйтесь режиму сну / Фото Pexels

Отримавши усі дані, науковці поставили запитання: чи люди, які раніше прокидаються, мають меншу схильність до депресивних розладів. Виявилось, що так. В учасників експерименту, які спали на 1 годину менше, ніж зазвичай, знижувався ризик розвитку серйозної депресії на 23%.

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Такому несподіваному явищу є пояснення. Більша кількість денного світла, яку отримує організм, позитивно впливає на настрій. Відтак, "сови" можуть часто бути пригніченими, адже їхній графік відрізняється від усталеного у суспільстві, припускають науковці.