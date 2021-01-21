У цій статті ми розповімо, як відрізнити біль у нирках від болю у нижній частині спини, які бувають захворювання нирок, як їх розпізнати. А також, що слід робити, щоб зберегти здоров'я цього делікатного органу на довгі роки.

Біль у ділянці нирок – один з найбільш неприємних та найсильніших. Як описують самі хворі, відчуття – наче хтось штрикає голкою у поперек, повідомляє Корисно 24. Біль відступає, щоб за лічені секунди повернутися знов.

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Стисніть долоню у кулак – такою завбільшки є ваша нирка. Орган – парний, тому їх у нас дві. Розташовуються вони внизу грудної клітки, по обидва боки від хребта.

Функції нирок



Функції нирок / Фото iStock

Нирки виконують роль фільтра у нашому тілі – виводять продукти життєдіяльності, надлишок води та інші шкідливі речовини з крові. Всі токсини, які утворюють в процесі фільтрації зберігаються у сечовому міхурі, а згодом у процесі сечовипускання виводяться з організму.

Нирки також регулюють рівень pH, вміст солі та калію в організмі. Крім того, продукують гормони, які регулюють кров’яний тиск і контролюють процес утворення еритроцитів – червоних кров’яних тілець. Орган активує одну із форм вітаміну D, яка своєю чергою сприяє засвоєнню кальцію.

Причини захворювань нирок

За статистикою, від хвороб нирок потерпає кожен десятий українець.

Нирки цих людей зазнали ушкоджень і не можуть ефективно виконувати свою функцію. Нерідко це є наслідком інших захворювань, таких як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія та інші хронічні недуги, на які людина може страждати десятки років.

Патології нирок можуть призвести до інших проблем зі здоров'ям, зокрема підвищеної ламкості кісток. Якщо захворювання прогресує, нирки з часом можуть повністю відмовити. Це означає, що людині необхідно буде до кінця життя відвідувати процедури гемодіалізу.

Гемодіаліз – це вид замісної терапії: замість нирок, які належним чином не працюють, кров фільтрує і чистить від токсинів спеціальна апаратура. На жаль, гемодіаліз не допомагає відновити роботу органу, а лише дозволяє продовжити життя хворого.

Як розпізнати, що болять саме нирки, а не поперек

Нирки розташовані трохи вище попереку – під ребрами, але з боку спини. При захворюваннях нирок біль і дискомфорт будуть відчуватися саме у цій зоні, з боку хворої нирки або з обох боків, якщо патологічний процес одночасно розвинувся в обох нирках.

Біль може бути як гострим (у вигляді приступів), так і постійним, ниючим.

5 найпоширеніших захворювань нирок:

Хронічна хвороба нирок

Основною причиною є високий артеріальний тиск. Кров тисне на судинний клубочок (гломерули) – клубочкову капілярну сітку, розташовану у капсулі ниркового тільця, де відбувається очищення крові. З часом ці капіляри зазнають ушкоджень, у результаті чого функція нирок порушується. Порушення функції нирок може дійти до "точки неповернення", коли орган вже не справлятиметься з покладеними на нього обов'язками, і тоді без гемодіалізу не обійтися.

Цукровий діабет також є однією з головних причин хронічної хвороби нирок, оскільки підвищений рівень цукру у крові з часом ушкоджує кровоносні судини нирок, через що нирки втрачають здатність належним чином очищувати кров.

Сечокам'яна хвороба

Каміння є ще однією поширеною проблемою нирок. Вони з'являються, коли мінерали або інші речовини у крові кристалізуються у нирках та формують тверді маси (каміння або, як їх ще називають медики, "конкременти"). Не кожен камінь потрібно дробити – більшість конкрементів самостійно виводиться з організму під час сечовипускання. Проходження каміння через протоки зазвичай є надзвичайно болючим, однак саме каміння рідко створює для нирок серйозні проблеми.

Гломерулонефрит

Це – запалення гломерул, яке може спровокувати інфекція, деякі лікарські засоби чи вроджені аномалії. Гломерулонефрит у більшості випадків вимагає тривалого спостереження за хворим, щоб не допустити подальшого ушкодження нирок.

Полікістоз нирок

Це – спадкове захворювання, яке характеризується утворенням у нирках численних кіст (невеликих "мішечків", наповнених рідиною). Кісти, на відміну від каменів, можуть впливати на функцію нирок і викликати ниркову недостатність.

Інфекції сечовивідних шляхів

Під цим терміном маються на увазі бактерійні інфекції одного з відділів сечовивідної системи. Найбільш поширеними є інфекційні захворювання сечового міхура та уретри.

Інфекції сечовивідних шляхів добре піддаються лікуванню і рідко призводять до серйозних наслідків. Однак якщо їх не лікувати, запальний процес може поширитися на нирки і призвести до ниркової недостатності.



Чому виникає біль в нирках / Фото Pinterest

Чому виникають хвороби нирок: 7 основних причин

сильне переохолодження;

наявність інфекцій в організмі (з виділенням гною);

затримка сечі у сечовому міхурі;

пухлини;

нездорове харчування;

зловживання алкогольними напоями;

прийом деяких ліків за умови недотримання рекомендованої схеми дозування.

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Симптоми захворювань нирок: не болем єдиним

Існує ряд ознак, які сигналізують про хвороби нирок, однак люди часто приписують їх іншим хворобам. Слід наголосити, що чимало осіб, які страждають на патології нирок не відчувають жодних симптомів, аж поки захворювання не перейде у пізню стадію, тобто поки нирки не відмовлять, або поки у сечі не виявляють велику кількість білка.

Це одна з причин, чому лише 10% людей із хронічною хворобою нирок знають про свій діагноз.

Найпоширенішими симптомами захворювань нирок є:

втома, брак енергії, труднощі з концентрацією уваги . Важкі порушення роботи нирок можуть призвести до накопичення токсинів у крові. Через це людина почувається втомленою і їй важко сконцентруватися на виконанні складних завдань. Ще одним ускладненням захворювань нирок є анемія, яка також може викликати слабкість і запаморочення;

. Важкі порушення роботи нирок можуть призвести до накопичення токсинів у крові. Через це людина почувається втомленою і їй важко сконцентруватися на виконанні складних завдань. Ще одним ускладненням захворювань нирок є порушення сну. Якщо нирки належно не фільтрують кров, токсини залишаються в організмі. Це може спричинити проблеми із засинанням та стати причиною неспокійного, поверхневого сну;

Якщо нирки належно не фільтрують кров, токсини залишаються в організмі. Це може та стати причиною неспокійного, поверхневого сну; суха шкіра і свербіж. Це може бути ознакою захворювань кісток, які часто супроводжують хвороби нирок на пізніх стадіях, коли цей орган більше не здатний підтримувати оптимальний баланс мінералів і корисних речовин у крові;

Це може бути ознакою захворювань кісток, які часто супроводжують хвороби нирок на пізніх стадіях, коли цей орган більше не здатний підтримувати оптимальний баланс мінералів і корисних речовин у крові; часті позиви до сечовипускання. Це один із тривожних "дзвіночків", який сигналізує про ушкодження ниркових фільтрів. Цей симптом може бути також пов’язаний з інфекцією сечовивідних шляхів;

Це один із тривожних "дзвіночків", який сигналізує про ушкодження ниркових фільтрів. Цей симптом може бути також поява крові у сечі . Здорові нирки у процесі фільтрування крові від шкідливих речовин затримують еритроцити в організмі. Проте, якщо фільтраційний бар'єр ушкоджений, червоні кров’яні тільця можуть почати просочуватися у сечу. Кров у сечі може також свідчити про наявність пухлини, каміння чи інфекції у нирках;

. Здорові нирки у процесі фільтрування крові від шкідливих речовин затримують еритроцити в організмі. Проте, якщо фільтраційний бар'єр ушкоджений, червоні кров’яні тільця можуть почати просочуватися у сечу. Кров у сечі може також свідчити про сеча, яка піниться . Це означає, що у сечі є білок, якого там у нормі бути не повинно. Білок у сечі є раннім симптомом, який вказує на ушкодження ниркових фільтрів, які більше не здатні його затримувати;

. Це означає, що у сечі є білок, якого там у нормі бути не повинно. Білок у сечі є раннім симптомом, який вказує на ушкодження ниркових фільтрів, які більше не здатні його затримувати; "мішки" під очима. Насправді це не зовсім естетична проблема, а сигнал, який повинен змусити людину негайно звернутися до лікаря . Поява "мішків" означає, що хворі нирки не перешкоджають потраплянню великої кількості білка у сечу;

Насправді це не зовсім естетична проблема, а сигнал, який повинен змусити людину . Поява "мішків" означає, що хворі нирки не перешкоджають потраплянню великої кількості білка у сечу; набряк щиколоток та стоп . Знижена функція нирок може призвести до затримки натрію в організмі, внаслідок чого нижні кінцівки набрякають;

. Знижена функція нирок може призвести до затримки натрію в організмі, внаслідок чого нижні кінцівки набрякають; "посмикування" м'язів . Дисбаланс електролітів може бути наслідком порушеної функції нирок. Наприклад, низький рівень кальцію і поганий контроль за рівнем фосфору може сприяти спазму м'язів;

. Дисбаланс електролітів може бути наслідком порушеної функції нирок. Наприклад, низький рівень кальцію і поганий контроль за рівнем фосфору може сприяти спазму м'язів; вчені також заявляють про зв'язок між ожирінням і хронічною хворобою нирок.



Симптоми болі в нирках / Фото Pixabay

Фактори ризику розвитку хвороб нирок

Люди, які страждають на цукровий діабет, мають підвищений ризик розвитку захворювань нирок – 44% нових випадків спричинені саме цією недугою.

Серед інших факторів:

високий артеріальний тиск;

спадковість (наявність хронічної хвороби нирок в інших членів сім'ї);

похилий вік.

Як лікуються захворювання нирок

Зазвичай лікування полягає у контролі першопричини цих захворювань, зокрема артеріального тиску, рівня цукру і холестерину у крові.

Медикаменти



Медикаментозний спосіб лікування / Фото Gettyimages

Лікар може прописати пацієнту інгібітори АПФ. Ці лікарські препарати допомагають контролювати кров'яний тиск і таким чином уповільнюють прогресування захворювання нирок. Для збереження функції цього органу, лікар може рекомендувати ці ліки навіть якщо у людини немає підвищеного артеріального тиску.

Лікар може також прописати препарати для зниження рівня холестерину, які опосередковано також позитивно вплинуть на функцію нирок. Залежно від симптомів, можливим є також призначення лікарських засобів для зменшення набряків і лікування анемії.

Якщо випадок захворювання нирок – важкий, задавнений або ж у пацієнта вже розвинулася ниркова недостатність, лікар скерує такого хворого на процедуру діалізу.

Без медикаментів

Суть такого лікування полягає у зміні стилю життя. Передусім – харчових звичок. Це не менш важливо, ніж приймати ліки.

Якщо вам пощастило і ваші нирки – здорові, почніть вести здоровий спосіб життя вже сьогодні. Це вбереже вас від проблем з цим органом у майбутньому.



Здоровий спосіб життя – найкраща профілактика / Фото iStock

Візьміть за правило: