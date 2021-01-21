В этой статье мы расскажем, как отличить боль в почках от боли в нижней части спины, какие бывают заболевания почек и как их распознать. А также, что следует делать, чтобы сохранить здоровье этого деликатного органа на долгие годы.

Боль в области почек – одна из самых неприятных и наиболее сильных. Ощущение, как описывают его сами больные, будто кто-то колет иглой в поясницу, сообщает Полезно 24. Боль отступает, чтобы за считанные секунды вернуться.

Читайте також: Из каких отделов состоит мозг человека: все о его строении и функциях

Сожмите ладонь в кулак – такой величины является ваша почка. Орган парный, поэтому их у нас две. Располагаются они по обе стороны от позвоночника ниже грудной клетки.

Функции почек



Функции почек / Фото iStock

Почки выполняют роль фильтра в нашем теле – выводят продукты жизнедеятельности, избыток воды и другие вредные вещества из крови. Все токсины, которые образуются в процессе фильтрации поступают в мочевой пузырь, откуда и выводятся из организма при помощи мочеиспускания.

Почки также регулируют уровень рН, содержание соли и калия в организме. Кроме того, продуцируют гормоны, которые регулируют кровяное давление и контролируют процесс образования красных кровяных телец (эритроцитов). К тому же, этот важный орган активирует одну из форм витамина D, которая в свою очередь способствует усвоению кальция.

Причины заболеваний почек

По статистике, болезнями почек страдает каждый десятый украинец.

Почки этих людей повредились и не могут эффективно выполнять свою функцию. Нередко это является следствием других заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертензии и других хронических болезней, которыми человек может страдать десятки лет.

Патологии почек могут стать причиной других проблем со здоровьем, в частности повышенной ломкости костей. При прогрессировании заболевания почки со временем могут отказать полностью. Это означает, что человеку необходимо будет до конца жизни посещать процедуры гемодиализа.

Гемодиализ – это вид заместительной терапии: вместо почек, которые должным образом не работают, кровь фильтрует и чистит от токсинов специальная аппаратура. К сожалению, гемодиализ не помогает восстановить работу этого органа, а лишь позволяет продлить пациенту жизнь.

Как распознать, что болят именно почки, а не поясница

Почки расположены чуть выше поясницы – под ребрами, но со стороны спины. При заболеваниях почек боль и дискомфорт будут ощущаться именно в этой зоне, со стороны больной почки или с обеих сторон, если патологический процесс одновременно развился в обеих почках. Боль может быть как острой (в виде приступов), так и постоянной, ноющей.

5 самых распространенных патологий почек

Хроническая болезнь почек

Основная причина – высокое кровяное давление. Кровь давит на сосудистый клубочек (гломерулы) –клубочковую капиллярную сетку, расположенную в капсуле почечного тельца, где происходит очищение крови. Со временем эти капилляры повреждаются, в результате чего функция почек нарушается. Нарушение функции почек может дойти до "точки не возврата", когда орган уже не будет справляться с возложенными на него обязанностями, и тогда без гемодиализа не обойтись.

Сахарный диабет также является одной из главных причин хронической болезни почек, поскольку высокий уровень глюкозы в крови будет постоянно повреждать почечные сосуды, из-за чего почки потеряют способность должным образом очищать кровь.

Мочекаменная болезнь

Камни являются еще одной распространенной проблемой почек. Они появляются, когда минералы либо другие вещества, находящиеся в крови кристаллизуются в почках и формируют твердые массы (камни или, как их еще называют медики, "конкременты"). Не каждый камень нужно дробить – большинство конкрементов самостоятельно элиминируется из организма с мочой. Движение камней через протоки является обычно чрезвычайно болезненным, однако сами камни редко создают серьезные проблемы для почек.

Гломерулонефрит

Это воспаление гломерул, которое может спровоцировать инфекция, некоторые лекарственные средства или врожденные аномалии. Гломерулонефрит в большинстве случаев требует длительного наблюдения за больным, чтобы не допустить дальнейшего повреждения органа.

Поликистоз почек

Это заболевание является наследственным. Характеризуется образованием в почках многочисленных кист (небольших "мешочков", наполненных жидкостью). Кисты, в отличие от камней, могут влиять на функциональное состояние почек и даже вызывать почечную недостаточность.

Инфекционные заболевания мочевыводящих путей

Под этим термином подразумеваются бактериальные инфекции одного из отделов мочевыводящей системы (главным образом уретры и мочевого пузыря).

Такие инфекции успешно лечатся и к серьезным последствиям приводят в редких случаях. Однако если их не лечить, воспалительный процесс может распространиться на почки и стать причиной почечной недостаточности.



Почему возникает боль в почках / Фото Pinterest

Почему возникают болезни почек: 7 основных причин

Сильное переохлаждение;

наличие инфекций в организме (с выделением гноя);

задержка мочи в мочевом пузыре;

опухоли;

плохое питание;

злоупотребление алкоголем;

прием некоторых лекарств при несоблюдении рекомендуемой схемы дозирования.

Читайте также: Как поддержать здоровье печени: ответы на 6 важных вопросов

Симптомы заболеваний почек: не болью единой

Существует ряд признаков, сигнализирующих о той либо иной патологии почек, однако люди часто приписывают их другим болезням. Следует отметить, что многие больные, страдающие патологиями почек не чувствуют никаких симптомов, пока заболевание не перейдет в позднюю стадию, то есть пока почки не прекратят свою работу либо в моче не обнаружиться большое количество белка.

Это - одна из причин, почему только 10% людей с хронической болезнью почек знают о своем диагнозе.

Самыми распространенными проявлениями болезней почек являются:

хроническая усталость , недостаток энергии, трудности с концентрацией внимания . Тяжелые нарушения функции почек могут послужить причиной накопления токсинов в крови. Из-за этого человек чувствует себя усталым, ему трудно сконцентрироваться на выполнении сложных задач. Еще одним осложнением почечных патологий является анемия, которая также может вызывать слабость и головокружение;

, . Тяжелые нарушения функции почек могут послужить причиной накопления токсинов в крови. Из-за этого человек чувствует себя усталым, ему трудно сконцентрироваться на выполнении сложных задач. Еще одним осложнением почечных патологий которая также может вызывать слабость и головокружение; нарушение сна. Если почки должным образом не фильтруют кровь, токсины остаются в организме. Это может вызвать проблемы с засыпанием и стать причиной беспокойного, поверхностного сна;

Если почки должным образом не фильтруют кровь, токсины остаются в организме. Это может и стать причиной беспокойного, поверхностного сна; сухая кожа и зуд. Это может быть признаком заболеваний костей, которые часто сопровождают болезни почек на поздних стадиях, когда орган больше не способен поддерживать оптимальный баланс минералов и полезных веществ в крови;

Это может быть признаком заболеваний костей, которые часто сопровождают болезни почек на поздних стадиях, когда орган больше не способен поддерживать оптимальный баланс минералов и полезных веществ в крови; частые позывы к мочеиспусканию. Один из тревожных "колокольчиков", который сигнализирует о повреждении почечных фильтров. Этот симптом может быть также связан с инфекцией мочевыводящих путей;

Один из тревожных "колокольчиков", который сигнализирует о повреждении почечных фильтров. Этот симптом может быть также связан с инфекцией мочевыводящих путей; кровь в моче. Если почки – здоровые, в процессе фильтрации крови от вредных веществ задерживают эритроциты в организме. Однако если фильтрационный барьер поврежден, красные кровяные тельца могут начать просачиваться в мочу. Кровь в моче может также свидетельствовать о наличии опухоли, камнях или инфекции в почках;

Если почки – здоровые, в процессе фильтрации крови от вредных веществ задерживают эритроциты в организме. Однако если фильтрационный барьер поврежден, красные кровяные тельца могут начать просачиваться в мочу. Кровь в моче может также свидетельствовать о наличии опухоли, камнях или инфекции в почках; моча, которая пенится . Это означает, что в моче есть белок, которого там в норме быть не должно. Белок в моче является ранним признаком повреждения фильтрационного барьера, который больше не способен его задерживать;

. Это означает, что в моче есть белок, которого там в норме быть не должно. Белок в моче является ранним признаком повреждения фильтрационного барьера, который больше не способен его задерживать; "мешки" под глазами. На самом деле это не совсем эстетическая проблема. Это сигнал, который должен заставить человека немедленно обратиться к врачу. Появление "мешков" означает, что больные почки не препятствуют попаданию большого количества белка в мочу;

На самом деле это не совсем эстетическая проблема. Это сигнал, который должен заставить человека Появление "мешков" означает, что больные почки не препятствуют попаданию большого количества белка в мочу; отек лодыжек и стоп . Сниженная функция почек может привести к задержке натрия в организме, вследствие чего нижние конечности отекают;

. Сниженная функция почек может привести к задержке натрия в организме, вследствие чего нижние конечности отекают; "подергивание" мышц. Дисбаланс электролитов может являться следствием нарушений почечной функции. К примеру, низкий уровень кальция и плохой контроль за уровнем фосфора может способствовать спазмам мышц;

Дисбаланс электролитов может являться следствием нарушений почечной функции. К примеру, низкий уровень кальция и плохой контроль за уровнем фосфора может способствовать спазмам мышц; ученые также заявляют о связи между ожирением и хроническим заболеванием почек.



Симптомы боли в почках / Фото Pixabay

Факторы риска возникновения почечных патологий

При сахарном диабете риск развития заболеваний почек повышается. 44% новых случая вызваны именно этим недугом.

Среди других факторов:

высокое кровяное давление;

наследственность (наличие хронической болезни почек у других членов семьи);

преклонный возраст.

Как лечатся заболевания почек

Обычно лечение состоит в контроле первопричины этих заболеваний, в частности кровяного давления, уровней холестерина и глюкозы в крови.



Медикаментозный способ лечения / Фото Gettyimages

Медикаментами

Врач может прописать пациенту ингибиторы АПФ. Эти лекарственные препараты помогают контролировать кровяное давление и таким образом замедляют прогрессирование болезней почек. Для сохранения функции этого органа, врач может рекомендовать эти лекарства даже если артериальное давление у человека не является повышенным.

Врач может также прописать препараты для снижения уровня холестерина, которые положительно повлияют на функцию почек. В зависимости от симптомов, возможно также назначение лекарственных средств для уменьшения отеков и лечения анемии.

Если случай заболевания почек тяжелый, запущенный или у пациента уже развилась почечная недостаточность, врач направит больного на процедуру диализа.

Без медикаментов

Суть такого лечения заключается в изменении образа жизни. Прежде всего – пищевых привычек. Это не менее важно, чем прием лекарств.

Если вам повезло и ваши почки – здоровые, как можно быстрее измените свой образ жизни. Это убережет вас от проблем с этим органом в будущем.



Здоровый образ жизни – лучшая профилактика / Фото iStock

Возьмите за правило: