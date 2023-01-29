До організму варто прислухатись, адже він може попереджати вас про важливе. Особливо, якщо йдеться про тягу до м'яса, соленої, гострої чи смаженої їжі.

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Про що попереджає тяга до цієї їжі

Гостре

У деяких теплих країнах часто їдять щось гостре, адже це сприяє виділенню поту та охолодженню організму. Але якщо ви хочете гостроти, наприклад, взимку в Україні, тому це може говорити про проблеми зі щитоподібною залозою. Це один із сигналів, що треба відвідати ендокринолога.

Смажене

Одна із причин жаги до смаженого – дієта з урізаною кількістю жирів. Замість картоплі фрі краще спожити більше так званих "хороших" жирів.



Не зловживайте гострим і смаженим / Фото Pexels

Солоне

Під бажанням з'їсти солоне може ховатись зневоднення, адже сіль допомагає організму тримати воду. Це може бути і нестача натрію, який необхідний для серця. Хрумкі солоні продукти, як-от чипси, крекери чи сухарики, допомагають впоратися зі стресом.

Квашене

Жага поласувати маринадами, квашеною капустою чи маринованими огірками може бути спричинена низькою кислотністю. Шлункова кислота перетравлює їжу і, якщо її не вистачає, починається здуття живота і не лише.

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М'ясо

Перш за все, це пов'язано з нестачею білка або його відсутністю, недостатньою кількістю заліза, В12 та Омега-3. Не виключено, що організму бракує цинку, що відповідальний за здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Або ж у вас низький гемоглобін.