Для тих, хто обрав прийом колагену, маємо не зовсім хороші новини: компонент засвоюється не у всіх. Більше про причини розповідає 24 канал.

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Колаген – це звичайний білок, який надважливий для організму, а точніше становить основу сполучної тканини. Тобто саме він відповідає за її міцність і еластичність, що й дозволяє нашій шкірі тривалий час залишатись здоровою та молодою.

Є чимало випадків, коли прийом колагену має різний вплив на організм різних людей: хтось помічає результати вже незабаром, а у когось тіло лишається без відчутних змін. Причина ховається не в якості препарату, а особливостях вашого організму, який не може засвоювати компонент.



Колаген допоможе далеко не всім / Фото Pexels

Чому важлива кислотність та кишківник

Якщо у вас хороша кислотність, шлунково-кишковий тракт працює безперебійно та засвоює всі поживні речовини, з колагеном він також справиться. Людям з проблемою низької кислотності та поганим станом кишківника, який спровокований протизаплідними, антибіотиками чи іншими факторами, варто привести у норму органи травлення, а тоді вже братись за прийом поживних компонентів.

Саме тому не варто обирати той чи інших препарат, опираючись винятково на думку однієї людини. Вона могла отримати негативний досвід через супутні хвороби, які не дозволили препарату подіяти. Головний орієнтир: стан вашого тіла та рекомендації лікаря.

У яких продуктах є найбільше колагену

Шукати потрібний для молодості колаген можна і в звичайних продуктах. Джерелом цього важливо компоненту можна вважати: