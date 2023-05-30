Відома українська лікарка та громадська діячка Уляна Супрун розповіла, чому цей напій обов'язково повинен бути у раціоні. Якщо його ще досі немає, можливо, ці аргументи вас переконають.

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Чим корисний кефір

У цьому напої можна знайти до 50 різних видів молочнокислих бактерій, оцтовокислих бактерій, а також дріжджі. Під час виготовлення кефіру вони взаємодіють між собою, що підвищує їхню стресостійкість і життєздатність. Як наслідок, людський організм отримує чимало переваг.

Кисломолочний продукт містить живі мікроорганізми, які добре впливають на роботу кишківника. Зокрема, його споживання збільшує чисельність молочнокислих бактерій у кишковій мікробіоті та зменшує кількість ентеробактерій та клостридій.



Обов'язково пийте кефір / Фото Pexels

Склянка кефіру щодня протягом щонайменше 1 – 1,5 місяця знижує запальні маркери у крові, підвищення яких виникає внаслідок деяких хронічних хвороб. Також це гарно впливає на рівень цукру в крові і може бути корисним як додаткова терапія у запобіганні діабету,

– наголошує Супрун.

Окрім цього, напій допоможе полегшити закрепи та, що дуже несподівано, уникнути карієсу, адже він пригнічує розвиток стрептококів із каріозних уражень зубів.