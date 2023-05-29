Комусь у цьому допомагає ранкова руханка, хтось покладається на холодний душ, а дехто віддає перевагу здоровому сніданку, насиченому білками, жирами та вуглеводами.

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Чим шкідливі енергетики

Проте обійти всі ці ритуали може допомогти проста ранкова кава або інші помічники, які стимулюють організм. Сьогодні розповімо про ще один популярний та небезпечний водночас напій, яким дехто зловживає, щоб отримати більше енергії.

Класично цільовою авдиторією виробників цього продукту є студенти, школярі та люди, що активно працюють вночі і потребують чимало сили та бадьорості. Йдеться про енергетики, які сьогодні можна знайти на полицях чи не в кожному магазині.

Перелік негативних наслідків, які ви можете отримати після тривалого вживання енергетичних напоїв, наступний:

негативний вплив на печінку;

надмірна тривожність;

підвищене серцебиття;

нищівний вплив на серцево-судинну та нервову системи;

пошкодження шлунково-кишкового тракту: викликає гастрит, ерозії, виразки, відчуття печії.

Склад напоїв теоретично однаковий: входять туди тонізувальні речовини, які фактично можуть відрізнятись в залежності від різновиду напою та виробника. Найчастіше до складу цих напоїв входять кофеїн і стимулятори у вигляді теофіліну та теоброміну. Свій внесок у негативні наслідки зроблять і неякісні смакові добавки, що можуть навіть призвести до отруєння.

Не варто забувати, що кофеїн, який є у складі енергетика, може викликати залежність. Це працює наступним чином: після різкого припинення вживання енергетиків організм починає відчувати шалену втому, занепад сил, млявість. Аби привести себе до тями, люди змушена купувати чергову дозу напою, що бадьорить.