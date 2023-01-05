З віком імунна система замість захисних функцій відіграє роль лише зайвих кілограмів. Як лімфа конвертується у жир, досліджували вчені, а ми розповідаємо про результати.

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Що відбувається з лімфовузлами з віком

Лімфовузли – це бобоподібні органи імунної системи, які утворюються внаслідок злиття кількох лімфатичних судин, вони розкидані по всьому організму. Як тільки віруси потрапляють всередину, лімфатичні вузли моментально стають місцем для накопичення, активації та розмноження імунних клітин.

З віком функції лімфатичних вузлів можуть погіршуватись, а згодом вони взагалі зникають. Це відбувається через злиття лімфи та жиру. Жир пригнічує дію органа імунної системи, тож той не в змозі виживати і просто зникає. В медицині феномен називається ліпоматозом лімфатичних вузлів. Попри "популярність" захворювання серед людей старшого віку, його природу досліджував мало хто.



Вчені виявили, що лімфовузли перетворюються у жир / Фото Pexels

Вчені з Упсальського університету у Швеції проаналізували більше ніж 200 лімфатичних вузлів, що дало розуміння про природу та спосіб поширення ліпоматозу. Недуга починає вражати центральну частину лімфовузла у мозковій речовині. З'явились також очевидні докази зв'язку між ліпоматозом і трансформацією опорних клітин лімфатичних вузлів в адипоцити, тобто жирові клітини.

З перших стадій ліпоматозу з'являються перешкоди для захисних функцій імунітету. Річ у тім, що спеціальні кровоносні та лімфатичні судини, які відповідають за переміщення імунних клітин, були зруйновані в тих частинах вузла, де утворився жир.

Наше дослідження є першим кроком до розуміння того, чому виникає ліпоматоз, і до довгострокової мети пошуку способів запобігти його прогресуванню та руйнуванню лімфовузлів,

– пояснює автор дослідження Туве Бекхус.