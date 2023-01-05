С возрастом иммунная система вместо защитных функций играет роль только лишних килограммов. Как лимфа конвертируется в жир, исследовали учёные, а мы рассказываем о результатах.

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Что происходит с лимфоузлами с возрастом

Лимфоузлы – это бобовидные органы иммунной системы, которые образуются в результате слияния нескольких лимфатических сосудов, они разбросаны по всему организму. Как только вирусы попадают внутрь, лимфатические узлы моментально становятся местом для скопления, активации и размножения иммунных клеток.

С возрастом функции лимфатических узлов могут ухудшаться, а затем вообще исчезают. Это происходит из-за слияния лимфы и жира. Жир угнетает действие органа иммунной системы, поэтому тот не в состоянии выживать и просто исчезает. В медицине феномен называется липоматозом лимфатических узлов. Несмотря на "популярность" заболевания среди людей постарше, его природу исследовали немногие.



Ученые обнаружили, что лимфоузлы превращаются в жир / Фото Pexels

Ученые из Упсальского университета в Швеции проанализировали более 200 лимфатических узлов, что дало понимание о природе и способе распространения липоматоза. Болезнь начинает поражать центральную часть лимфоузла в мозговом веществе. Появились также очевидные доказательства связи между липоматозом и трансформацией опорных клеток лимфатических узлов в адипоциты, т.е. жировые клетки.

С первых стадий липоматоза появляются помехи для защитных функций иммунитета. Дело в том, что специальные кровеносные и лимфатические сосуды, отвечающие за перемещение иммунных клеток, были разрушены в тех частях узла, где образовался жир.

Наше исследование является первым шагом к пониманию того, почему возникает липоматоз, и к долгосрочной цели поиска способов предотвратить его прогрессирование и разрушение лимфоузлов,

– объясняет автор исследования Туве Бекхус.