Чипси, гамбургери, картопля фрі – більшість з нас знає, що ніякої користі для організму така їжа не несе. Ба більше, вона навіть може зашкодити здоров’ю і спровокувати появу хронічних хвороб.

Однак як би це не було парадоксально, люди зазвичай більше прагнуть їсти нездорову їжу, хоча й усвідомлюють її негативний вплив. Чому так відбувається?

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Є кілька причин, чому багато людей віддають перевагу нездоровим стравам.

Цукор

По-перше, у шкідливій їжі багато цукру. Хоча цукор у нас переважно асоціюється з білими розсипними кристалами, які ми додаємо в чай, каву та інші продукти, щоб зробити їх солодкими, але цей білий порошок насправді є лише одним з його видів, що називається сахарозою. Існує також багато інших видів цукру, які можуть бути солодкими на смак, або ж ні.



Нездорова їжа містить багато цукру / Фото unsplash

У нездоровій їжі його особливо багато, завдяки чому такі страви містять велику кількість калорій та насичених жирів, але мало вітамінів, мінералів та клітковини. Смажена їжа смачніша, ніж м’яка, і коли ми дорослішаємо, то, як правило, "зачіпаємось" за ці продукти.

Така жирна їжа, насичена цукром, змушує наш мозок виділяти певні нейромедіатори, які називаються дофаміном та окситоцином. Вони викликають у людини відчуття розслабленості, задоволення та насолоди. Ось чому продукти з високим вмістом цукру та жирів, такі як тістечка, гамбургери тощо, називаються "продуктами комфорту".



Нездорову їжу називають продуктами комфорту / Фото pexels

Виглядає привабливо

Популярність шкідливої ​​їжі також можна пояснити її візуальною привабливістю. Виробники вводять кольорові добавки, щоб нездорова їжа виглядала привабливішою для споживачів, особливо дітей.

Переважно колір речей асоціюється у нас із рівнем здоров’я. З давніх часів люди пов'язували продукти яскравого кольору з чимось, що містило багато калорій і зміцнювало їхню імунну систему. Саме з цієї причини яскраво-червоне яблуко приваблює нас більше, ніж бліде.



Нездорова їжа виглядає привабливо / Фото pexels

Ми запрограмовані багато їсти

Доісторичні люди не мали такого легкого доступу до величезного різноманіття харчів, як ми. Їм потрібно було затратити чимало зусиль, щоб отримати основні поживні речовини, такі як вуглеводи, солі, жири тощо. Тож вони їли якомога більше, щоб вижити та захиститися від суворих природних умов.

Ми робимо те саме сьогодні. Наш менталітет, який ми успадкували від наших древніх предків, говорить нам, що ми ніколи не можемо мати достатньої кількості калорій та цукру, незалежно від того, як нещадно ми все пожираємо. Це означає, що з еволюційної точки зору ми генетично запрограмовані їсти більше, ніж нам потрібно.



Ми генетично запрограмовані багато їсти / Фото pexels

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Настрій та шкідлива їжа

У стресових ситуаціях наш організм виробляє гормон кортизол, який збільшує рівень цукру в крові. Клітини організму використовують його як енергію для сприяння білковому, жировому та вуглеводному обміну.

Крім того, виявляється, що вищий рівень цукру також посилює голод. Саме тому під час стресу наша рука мимоволі тягнеться до їжі з високим вмістом цукру, жирів та вуглеводів, тобто такої, яка є нездоровою.



У стресових ситуаціях рука тягнеться до нездорової їжі / Фото pexels

Шкідливі продукти швидко засвоюються та призводить до стрибків рівня цукру та холестерину. Якщо їх регулярно споживати, це може сприяти появі таких серйозних станів, як ожиріння, діабет, серцево-судинні розлади та багато інших хронічних захворювань.

Тож якщо ви серйозно ставитеся до свого здоров’я, варто було утриматися принаймні від надмірного споживання такої їжі.