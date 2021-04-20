Чипсы, гамбургеры, картофель фри – большинство из нас знает, что никакой пользы для организма такая пища не несет. Более того, она даже может навредить здоровью и спровоцировать появление хронических болезней.

Однако, как бы это ни было парадоксально, люди обычно больше стремятся есть нездоровую пищу, хотя и осознают ее негативное влияние. Почему так происходит?

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Есть несколько причин, почему многие люди предпочитают нездоровые блюда.

Сахар

Во-первых, во вредной пище много сахара. Хотя сахар у нас в основном ассоциируется с белыми рассыпными кристаллами, которые мы добавляем в чай, кофе и другие продукты, чтобы сделать их сладкими, но этот белый порошок на самом деле является лишь одним из его видов, что называется сахарозой. Существует также много других видов сахара, которые могут быть сладкими на вкус, или же нет.



Нездоровая пища содержит много сахара / Фото unsplash

В нездоровой пище его особенно много, благодаря чему такие блюда содержат большое количество калорий и насыщенных жиров, но мало витаминов, минералов и клетчатки. Жареная пища вкуснее, чем мягкая, и когда мы взрослеем, то, как правило, "цепляемся" за эти продукты.

Такая жирная пища, насыщенная сахаром, заставляет наш мозг выделять определенные нейромедиаторы, которые называются дофамином и окситоцином. Они вызывают у человека ощущение расслабленности, удовольствия и наслаждения. Вот почему, продукты с высоким содержанием сахара и жиров, такие как пирожные, гамбургеры и тому подобное, называются "продуктами комфорта".



Нездоровую пищу называют продуктами комфорта / Фото pexels

Выглядит привлекательно

Популярность вредной пищи также можно объяснить ее визуальной привлекательностью. Производители вводят цветные добавки, чтобы нездоровая пища выглядела более привлекательной для потребителей, особенно детей.

Преимущественно цвет вещей ассоциируется у нас с уровнем здоровья. С древних времен люди связывали продукты яркого цвета с чем-то, что содержало много калорий и укрепляло их иммунную систему. Именно по этой причине ярко-красное яблоко привлекает нас больше, чем бледное.



Нездоровая еда выглядит привлекательно / Фото pexels

Мы запрограммированы много есть

Доисторические люди не имели такого легкого доступа к огромному разнообразию продуктов, как мы. Им нужно было затратить немало усилий, чтобы получить основные питательные вещества, такие как углеводы, соли, жиры и тому подобное. Поэтому, они ели как можно больше, чтобы выжить и защититься от суровых природных условий.

Сегодня мы делаем то же самое. Наш менталитет, который мы унаследовали от наших древних предков, говорит нам, что мы никогда не можем иметь достаточного количества калорий и сахара, независимо от того, как беспощадно мы все пожираем. Это означает, что с эволюционной точки зрения мы генетически запрограммированы есть больше, чем нам нужно.



Мы генетически запрограммированы много есть / Фото pexels

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Настроение и вредная еда

В стрессовых ситуациях наш организм вырабатывает гормон кортизол, который увеличивает уровень сахара в крови. Клетки организма используют его как энергию для содействия белковому, жировому и углеводному обмену.

Кроме того, оказывается, что более высокий уровень сахара также усиливает голод. Именно поэтому во время стресса наша рука невольно тянется к пище с высоким содержанием сахара, жиров и углеводов, то есть той, которая является нездоровой.



В стрессовых ситуациях рука тянется к нездоровой пище / Фото pexels

Вредные продукты быстро усваиваются и приводят к скачкам уровня сахара и холестерина. Если их регулярно потреблять, это может способствовать появлению таких серьезных состояний, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые расстройства и многие другие хронические заболевания.

Поэтому если вы серьезно относитесь к своему здоровью, стоит воздержаться по крайней мере, от чрезмерного потребления такой пищи.