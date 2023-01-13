Проте все частіше з'являються експерти, які застерігають від такого методу та називають його застарілим і небезпечним. Яку шкоду можна отримати від підрахунку калорій, розповідаємо далі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Чому метод підрахунку калорій застарілий

Різні продукти мають різну енергетичну цінність, кількість поживних речовин та різний вплив на організм. Відтак, не завжди доречно обирати менш калорійні продукти для схуднення та оздоровлення: склянка молока містить 184 калорії, водночас аналогічна склянка чистого пива містить 137 калорій, але це не робить другий напій безпечнішим та кориснішим для фігури.

Насправді ми не їмо калорії, ми їмо їжу, а потім наше тіло має працювати, щоб отримати калорії. Залежно від того, яку їжу ви вживаєте – моркву, пончик чи стейк – ваше тіло має працювати по-різному, щоб отримати калорії,

– пояснює генетик Джайлз Єо.

Менша калорійність не обіцяє більше користі / Фото aleksasvarovskyh

На етикетках продуктів вказана лише цифра, але немає жодної інформації про те, скільки поживних речовин організм зможе засвоїти. Тобто з кожних спожитих 100 калорій білка ваш організм зможе засвоїти лише 70 калорій. З жирами ситуація трохи краща: зі 100 калорій організм засвоїть 98 – 100. Тож з'їдаючи пачку чипсів, ви засвоюєте більше калорій, ніж з корисної моркви.

Кількість засвоєних залежить і від індивідуальних показників кожного організму. На це впливають наступні фактори:

вік;

кількість сну;

кількість кишкових бактерій;

кількість гормонів;

те, як ви пережовуєте їжу.

Важливою є якість їжі: сильно оброблені продукти зазвичай в процесі виготовлення втрачають білки та клітковину, на заміну отримуючи жири, цукор і сіль. Це перетворює її на калорійну їжу без жодних ознак поживної цінності. Експерт зазначає, що сам по собі підрахунок калорій не буде мати нічого спільного з правильним раціоном та схудненням, якщо ви не враховуєте тип їжі, яку споживаєте.

Ви точно знаєте, яка різниця між детоксом та дренажем? Дізнайтесь більше про надважливий процес для вашого організму та як його втілити.

Калорії – це лише певна цифра. Вони не дають інформацію про вміст поживних речовин, не говорять про кількість жиру, цукру, вуглеводів, клітковини, вітамінів. У цьому для мене полягає проблема з калоріями. Це тупий інструмент,

– каже Єо.

Прискіплива фіксація всіх спожитих калорій може вплинути і на психологічну складову під час схуднення та призвести до розладів харчової поведінки, як-от анорексія, булімія, орторексія.