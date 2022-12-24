Певні продукти та час прийому їжі можуть викликати у людей відчуття особливої втоми після. Зниження рівня енергії після їди називається постпрандіальною сонливістю.

Дослідники мають різні теорії щодо причини втоми після їжі, але загалом вони схиляються до думки, що це природна реакція і зазвичай не викликає занепокоєння.

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Чому ви відчуваєте втому після їди

Ваша їжа насичена вуглеводами та білками

Багаті білком продукти, такі як індичка, лосось, сир, соєві продукти та шпинат, містять амінокислоту триптофан. Це спонукає ваше тіло виділяти серотонін, гормон щастя, який також допомагає регулювати ваш сон.

Продукти з високим вмістом вуглеводів, такі як макарони, рис, білий хліб і солодкі закуски, також сприяють виробленню серотоніну.

Якщо ви поєднаєте їх разом, то в підсумку можете відчути сонливість після їжі. Люди часто їдять комбінацію білків і вуглеводів перед сном, наприклад пластівці з молоком.

Їжа, що містить і білки, і вуглеводи, може викликати сонливість / Фото Pexels

Ви їсте великі порції

Людина може частіше відчувати постпрандіальну сонливість після великого прийому їжі. Люди, які їдять більший обід, можуть відчувати втому в другій половині дня.

Вживання їжі підвищує рівень цукру в крові, що може призвести до втрати енергії. Інші фактори, що сприяють втомі після їди:

поганий нічний сон;

вживання алкоголю під час прийому їжі, особливо в денний час.

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