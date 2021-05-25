Сама дієтологиня зіткнулася зі здуттям ще у 2014 році, коли й сама перебувала на дієті. Тоді ж вона зрозуміла, що секрет плоского живота не в тому, щоб їсти виключно свіжу та дієтичну їжу, а в помірних порціях та збалансованому раціоні.
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Своїм пацієнтам Леан радить додати в раціон ці продукти:
- м’ятний чай,
- насіння чіа,
- папаю,
- насіння льону,
- рибу,
- ягоди,
- ківі.
Натомість слід обмежити споживання:
- цвітної капусти,
- алкоголю,
- штучних підсолоджувачів.
Дієтологиня пояснила це тим, що коли ви їсте багато їжі з високим вмістом клітковини, у вас може спостерігатися здуття:
Це абсолютно нормально – проблема починається, якщо здуття живота є постійним станом, що супроводжується болем, а також, коли воно пов'язане з іншими хворобами, наприклад хронічною діареєю. Якщо це про вас – зверніться до лікаря для консультації.
Щоб зменшити здуття спробуйте:
- їсти меншими порціями,
- контролювати кількість клітковини в раціоні,
- правильно пережовувати їжу,
- не вживати газованих напоїв,
- уникати капусти та бобових,
- перейти на молоко зі зниженим рівнем лактози,
- відмовитися від алкоголю, обробленої їжі та продуктів з високим вмістом жиру.
Більшість жінок страждають від симптомів здуття живота та до або під час менструації. Зазвичай це один із симптомів гормональних змін:
Майже за тиждень до початку менструального періоду у жінки падає рівень гормону прогестерону. Зміни рівня прогестерону та естрогену призводять до того, що організм затримує більше води та солі. Це стає причиною набряку клітин та, як наслідок, – здуття живота, – пояснила дієтологиня.