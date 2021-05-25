Сама дієтологиня зіткнулася зі здуттям ще у 2014 році, коли й сама перебувала на дієті. Тоді ж вона зрозуміла, що секрет плоского живота не в тому, щоб їсти виключно свіжу та дієтичну їжу, а в помірних порціях та збалансованому раціоні.

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Своїм пацієнтам Леан радить додати в раціон ці продукти:

  • м’ятний чай,
  • насіння чіа,
  • папаю,
  • насіння льону,
  • рибу,
  • ягоди,
  • ківі.

Натомість слід обмежити споживання: 

  • цвітної капусти,
  • алкоголю,
  • штучних підсолоджувачів.

Дієтологиня пояснила це тим, що коли ви їсте багато їжі з високим вмістом клітковини, у вас може спостерігатися здуття:

Це абсолютно нормально – проблема починається, якщо здуття живота є постійним станом, що супроводжується болем, а також, коли воно пов'язане з іншими хворобами, наприклад хронічною діареєю. Якщо це про вас – зверніться до лікаря для консультації. 

Щоб зменшити здуття спробуйте: 

  • їсти меншими порціями,
  • контролювати кількість клітковини в раціоні,
  • правильно пережовувати їжу,
  • не вживати газованих напоїв,
  • уникати капусти та бобових,
  • перейти на молоко зі зниженим рівнем лактози,
  • відмовитися від алкоголю, обробленої їжі та продуктів з високим вмістом жиру.

 

Більшість жінок страждають від симптомів здуття живота та до або під час менструації. Зазвичай це один із симптомів гормональних змін:

Майже за тиждень до початку менструального періоду у жінки падає рівень гормону прогестерону. Зміни рівня прогестерону та естрогену призводять до того, що організм затримує більше води та солі. Це стає причиною набряку клітин та, як наслідок, – здуття живота, – пояснила дієтологиня. 