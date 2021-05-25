Сама дієтологиня зіткнулася зі здуттям ще у 2014 році, коли й сама перебувала на дієті. Тоді ж вона зрозуміла, що секрет плоского живота не в тому, щоб їсти виключно свіжу та дієтичну їжу, а в помірних порціях та збалансованому раціоні.

Читайте також Що їсти, щоб уникнути здуття живота: 20 безпечних продуктів

Своїм пацієнтам Леан радить додати в раціон ці продукти:

м’ятний чай,

насіння чіа,

папаю,

насіння льону,

рибу,

ягоди,

ківі.

Натомість слід обмежити споживання:

цвітної капусти,

алкоголю,

штучних підсолоджувачів.

Дієтологиня пояснила це тим, що коли ви їсте багато їжі з високим вмістом клітковини, у вас може спостерігатися здуття:

Це абсолютно нормально – проблема починається, якщо здуття живота є постійним станом, що супроводжується болем, а також, коли воно пов'язане з іншими хворобами, наприклад хронічною діареєю. Якщо це про вас – зверніться до лікаря для консультації.

Щоб зменшити здуття спробуйте:

їсти меншими порціями,

контролювати кількість клітковини в раціоні,

правильно пережовувати їжу,

не вживати газованих напоїв,

уникати капусти та бобових,

перейти на молоко зі зниженим рівнем лактози,

відмовитися від алкоголю, обробленої їжі та продуктів з високим вмістом жиру.

Більшість жінок страждають від симптомів здуття живота та до або під час менструації. Зазвичай це один із симптомів гормональних змін:

Майже за тиждень до початку менструального періоду у жінки падає рівень гормону прогестерону. Зміни рівня прогестерону та естрогену призводять до того, що організм затримує більше води та солі. Це стає причиною набряку клітин та, як наслідок, – здуття живота, – пояснила дієтологиня.