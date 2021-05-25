Диетолог столкнулась со вздутием еще в 2014 году, когда и сама находилась на диете. Тогда же она поняла, что секрет плоского живота не в том, чтобы есть исключительно свежую и диетическую пищу, а в умеренных порциях и сбалансированном рационе.
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Своим пациентам Леан советует добавить в рацион эти продукты:
- мятный чай,
- семена чиа,
- папайю,
- семена льна,
- рыбу,
- ягоды,
- киви.
А также ограничить потребление:
- цветной капусты,
- алкоголя,
- искусственных подсластителей.
Диетолог объяснила это тем, что когда вы едите много пищи с высоким содержанием клетчатки, у вас может наблюдаться вздутие:
Это совершенно нормально – проблема начинается, если вздутие живота является постоянным состоянием, которое сопровождается болью, а также, когда оно связано с другими болезнями, например хронической диареей. Если это ваша проблема – обратитесь к врачу для консультации.
Чтобы уменьшить вздутие, попробуйте:
- есть меньшими порциями,
- контролировать количество клетчатки в рационе,
- правильно пережевывать пищу,
- не употреблять газированных напитков,
- избегать капусты и бобовых,
- перейти на молоко с пониженным уровнем лактозы,
- отказаться от алкоголя, обработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жира.
Большинство женщин страдают от симптомов вздутие живота до или во время менструации. Обычно это один из симптомов гормональных изменений:
Почти за неделю до начала менструального периода у женщины падает уровень гормона прогестерона. Изменения уровня прогестерона и эстрогена приводят к тому, что организм задерживает больше воды и соли. Это становится причиной отека клеток и, как следствие, – вздутие живота, – объяснила диетолог.