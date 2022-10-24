Секс для багатьох став "природними ліками" від недуг, поганого настрою чи розладів сну. Про те, як відмова від інтимного життя вплине на жіночий організм, дізнайтесь у нашому матеріалі.

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Як відсутність сексу впливає на жінок

Репродуктивна система

Сама по собі відмова від сексуального життя не несе прямої загрози для репродуктивної системи, проте дещо все ж зміниться. Гінекологи застерігають, що це може позначиться на гормональному рівні. Організм особливо чутливий до таких реакцій, тож і недуги не забаряться. Тривале утримання може збільшити ризики та темпи розвитку полікістозу, пухлин матки чи "потішити" збоями циклу.

До того ж після тривалого утримання від сексу перша статева близькість може принести неприємні відчуття. Перший підводний камінь криється у недостатньому зволоженні: після тривалої відсутності сексу, організм знижує темпи вироблення цервікального слизу у шийці матки, який залежить від гормонів. Друга причина – ослаблення стінок матки, що ускладнює можливість отримати задоволення від контакту.



Чим шкідлива відмова від сексу / Фото Pexels

Проблеми зі сном

Вечірній секс – це гарна пігулка снодійного. Оргазм сприяє виробленню в організмі окситоцину, який допомагає заспокоїти нервову систему, а вам – заснути. Свідома відмова від інтимного життя не принесе користі вашому нічному відпочинку. Напруга, стрес та інші несприятливі фактори впливають на нервову систему та порушують режим сну.

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Депресивний стан

З цим наслідком стикається невелика кількість жінок, але все ж його варто згадати. На тлі відсутності статевого життя чимало жінок беруться до пошуків партнера, що у великих містах стає справжнім викликом для багатьох. Якщо підкріпити відсутність опори, підтримки та інтимного життя стресом через шалений ритм, виникає цілий букет психологічно сприятливих факторів, який веде до погіршення психічного здоров'я.