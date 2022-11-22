Ціна за короткий 5-годинний режим сну буде великою. Вчені провели дослідження та запевняють, що наслідки будуть фатальними для вашого здоров'я та життя.

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Чому шкідливо спати 5 годин

У досліджені негативного впливу поганого сну на людей, старших 50 років, взяло участь 8000 державних службовців Британії. Всі вони не мали хронічних захворювань. Експеримент тривав 25 років, де кожні 4 – 5 років учасники проводили анкетування та медичні дослідження.

Вияснилось, що люди у віці 50 років, які слали менше ніж 5 годин, мали значно вищі ризики розвитку небезпечних хронічних чи смертельних недуг. Цікаво, що з кожним наступним прожитим десятиліттям ризики у відсотковому співвідношенні також зростали.

Учасники з поганим сном у 50 років мали на 30% вищий ризик розвитку багатьох хронічних захворювань, у 60 років – на 32%, а в 70 років – на 40%. У списку можливих захворювань опинився цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, хвороба Паркінсона й артрит.



Поганий сон негативно впливає на стан здоров'я / Фото Pexels

Під час експерименту вчені не врахували показників якості сну, проте їм вдалось визначити, що зумовлює зростання ризиків. Професор медичних наук в університеті Алабами Адама Ноулдена каже, що сон – це відновлювальний процес всіх органів та систем в організмі.

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В цей час продукуються гормони, які контролюють апетит, обмін речовин, статевий потяг, кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, температуру тіла й циркадні ритми. Тож оптимальний час для відпочинку забезпечує ваш організм необхідними ресурсами для здорового функціонування. Порушення сталих рекомендацій незмінно відіб'ється на вашому здоров'ї.

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