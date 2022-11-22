Цена за короткий 5-часовой режим сна будет большой. Ученые провели исследования и уверяют, что последствия будут роковыми для вашего здоровья и жизни.

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Почему вредно спать 5 часов

В исследовании негативного влияния плохого сна на людей старше 50 лет приняло участие 8000 государственных служащих Британии. Все они не имели хронических болезней. Эксперимент длился 25 лет, где каждые 4 – 5 лет участники проводили анкетирование и медицинские исследования.

Выяснилось, что люди в возрасте 50 лет, которые слали менее 5 часов, имели значительно более высокие риски развития опасных хронических или смертельных недугов. Интересно, что с каждым последующим прожитым десятилетием риски в соотношении также возрастали.

Участники с плохим сном в 50 лет имели на 30% более высокий риск развития многих хронических заболеваний, в 60 лет – на 32%, а в 70 лет – на 40%. В списке возможных заболеваний оказался сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая почечная недостаточность, заболевания печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.



Плохой сон негативно влияет на состояние здоровья.

В ходе эксперимента ученые не учли показатели качества сна, однако им удалось определить, что приводит к росту рисков. Профессор медицинских наук в университете Алабамы Адама Ноулдена говорит, что сон – это восстановительный процесс всех органов и систем в организме.

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В это время продуцируются гормоны, контролирующие аппетит, обмен веществ, половое влечение, кровяное давление и частоту сердечных сокращений, температуру тела и циркадные ритмы. Так что оптимальное время для отдыха обеспечивает ваш организм необходимыми ресурсами для здорового функционирования. Нарушение постоянных рекомендаций неизменно отразится на вашем здоровье.

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