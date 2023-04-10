Сприяє цьому і погода, яка потроху стає теплішою. Тому розповідаємо про усю користь, яку ви отримаєте від щоденних регулярних прогулянок.

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Чому щодня треба ходити пішки

Ходьба хоч і доволі простий вид фізичних навантажень, але подарує здоров'ю низку користі. Це навіть може бути вашим кардіотренуванням, просто важливо займатись хоча б 30 хвилин на день. Це допомагає підтримувати здоров'я імунної системи, зміцнювати суглоби з кістками, знімати стрес і не тільки. Що ж ще може отримати позитив?

Сон

Будь-яка фізична активність добре впливає на нічний відпочинок. Прогулянки – не виняток. Дослідження виявили, що жінки, віком від 50 до 75 років, які щодня займались ходьбою хоча б годину, легше лікували безсоння.

Серце

Фізична активність пришвидшує частоту серцевих скорочень, що позитивно впливає на серце і кровообіг. Як наслідок – більше кисню і корисних речовин транспортуються до усіх органів. Також не варто забувати про зменшення артеріального тиску й ризиків серцевих захворювань.

Обов'язково гуляйте щодня / Фото Pexels

Енергія

Науковці дослідили, що люди, які рухались сходами близько 10 хвилин, отримували більше енергії, ніж коли споживали 50 міліграмів кофеїну, які можна знайти, наприклад, у половині чашки кави чи одній банці газованої води. Тому ходьба додасть енергії та допоможе забути про втому.

Психічне здоров'я і когнітивні здібності

Прогулянка – чудовий спосіб покращити настрій та зменшити рівень тривоги чи депресії. А ще це допомагає покращувати пам'ять. Вже давно відомо, що будь-які фізичні вправи позитивно впливають на когнітивні здібності людей, зокрема виконавчу функцію, увагу та пам'ять.

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М'язи і кістки

Якщо ви трохи старші, то цей пункт саме для вас. Швидка ходьба сприяє зменшенню ризиків розвитку артриту та болю при ньому. Людям, яким понад 65 років, рекомендовано займатись аеробними вправами від 30 до 60 хвилин 5 разів на тиждень. Кістки та м'язи подякують за це.

Вага

І як не згадати про схуднення. Ходьба, як і усі вправи, позитивно впливає на підтримку здорової ваги, адже допомагає спалювати калорії.