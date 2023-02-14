Українська дієтологиня Анастасія Каліга виокремила головні причини відсутності бажання снідати – від ситної вечері до вікових змін.

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Причини, чому не хочеться снідати

Вагітність

Дослідження двох тисяч жінок показало, що 34% з них на ранніх стадіях вагітності (коли проявляється токсикоз) вживали менше їжі.

Вік

З віком апетит знижується. Це нормальне явище, яке може бути спровоковане низкою факторів – соціальними умовами, змінами в гормональній системі, відчутті запаху тощо.



Не забувайте снідати / Фото Pexels

Ситна вечеря

Вечеря, багата білками та жирами, може втамувати голод аж до ранку, адже ці речовини довго розщеплюються. Якщо поїдання наніч вже стало звичкою, то позбувайтесь її, бо це негативно впливає на роботу гормональної системи та шлунково-кишкового тракту.

Ліки чи хвороба

Медикаментозне лікування інколи має побічні ефекти. Зокрема, це можуть бути зниження відчуття голоду або запаху чи смаку, що точно не сприяє бажанню снідати.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Тривога чи депресія

Це вкрай неприємні стани, які характеризуються втомою, поганим сном та, як наслідок, зниженням апетиту через підвищення рівня гормону стресу в організмі. Проте інколи це працює навпаки – у певних людей бажання їсти лишень посилюється.

Що робити?

Анастасія Каліга рекомендує не змушувати себе їсти, якщо організм цього не хоче. Якщо є натяки, що не все так погано, варто вживати те, що впливає на апетит – йогурт з ягодами, кашу з фруктами, смузі із зеленню й фруктами.