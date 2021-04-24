Що робити при постійному відчутті втоми та знесилення? Коли настрій змінюється зі швидкістю світла і в деякі моменти ви просто зриваєтеся на рідних? Ми вирішили розібратися, чому так відбувається і як з цим боротися.

Багато з нас нехтують такими симптомами, як сонливість, підвищена стомлюваність, апатія, відчуття тривоги, втома одразу після пробудження. Не варто пов'язувати ці прояви тільки з сезонністю і тимчасовими труднощами. Наявність неприємних симптомів може бути викликано проблемами зі здоров'ям, нестачею в організмі певних речовин.

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Дефіцит вітаміну D

Ендокринологи стверджують, що у регіонах з низьким рівнем інсоляції дефіцит вітаміну D – поширене явище.

Постійні простудні захворювання, випадання волосся, кровоточивість ясен, слабкість, біль в кістках, зниження концентрації уваги, неспокійний сон, пітливість голови, біль у животі – все це може свідчити про нестачу вітаміну D.

Щоб перевірити рівень вітаміну в організмі, здайте аналіз: 25-OH вітамін D, кров з вен.

У сучасних реаліях приймати вітамін D в профілактичних дозах необхідно абсолютно кожному. Якщо виявлено нестачу, або дефіцит, призначається спеціальна терапія. Дозування визначається лікарем після отримання результатів аналізу.

Проблеми з серотоніном

Ми часто говоримо про нього, як про гормон радості, але звідки він береться, як працює та на що впливає – знають одиниці.

Серотонін – хімічна речовина, що виробляється організмом для формування і регулювання різних параметрів ендокринної, імунної та інших систем. Від рівня цього гормону залежить якість життя людини.

Для вироблення гормону природним шляхом необхідно потурбуватися про те, щоб ваш спосіб життя був максимально здоровим, тобто пити достатньо води, спати не менше 8 годин на день, займатися фізичною активністю, більше часу проводити на свіжому повітрі, забезпечити різноманітний раціон.

Ваш раціон повинен складатися з продуктів, що містять триптофан. Саме він допомагає серотоніну наповнювати організм. Триптофан зустрічається у багатьох продуктах: лососі, курці, індичці, яйцях, шпинаті, насінні, кедрових горіхах, арахісі, кунжуті, сирі, молоці, йогурті, сирі, бобових, грибах, соєвих продуктах.

Дефіцит серотоніну може виявити лікар. У деяких випадках він може призначити лікарські препарати, вітаміни групи B, триптофан і його похідні.

Анемія

Залізодефіцитна анемія – часта причина перерахованих вище симптомів. На жаль, фахівці не завжди беруть до уваги всі параметри. При диспансеризації проводяться тільки загальні аналізи крові, але гемоглобін – не єдиний показник, який вказує на проблему.

Гемоглобін при прихованих формах анемії може бути в нормі, але при цьому людина страждає від нестачі заліза. Для виявлення прихованих форм необхідно провести комплексну діагностику. Для цього обов'язковим є дослідження венозної крові.

При підозрі на анемію краще відразу звернутися до гематолога. При виявленні відхилень призначається спеціальна медикаментозна терапія: препарати заліза, вітаміни групи B та спеціальна дієта.

До з'ясування справжніх причин проблеми спробуйте змінити звичний спосіб життя. Лягайте і прокидайтеся раніше, ніж зазвичай. Пийте більше води, приймайте контрастний душ, більше часу проводите на свіжому повітрі, ходіть пішки, практикуйте дихальну гімнастику і медитації.