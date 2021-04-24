Что делать при постоянном ощущении усталости и упадка сил? Когда настроение меняется со скоростью света и в некоторые моменты вы просто срываетесь на родных? Мы решили разобраться, почему так происходит и как с этим бороться.

Многие из нас пренебрегают такими симптомами, как сонливость, повышенная утомляемость, апатия, чувство тревоги, усталость сразу после пробуждения. Но не стоит связывать эти проявления только с сезонностью и временными трудностями. Наличие неприятных симптомов может быть вызвано проблемами со здоровьем, а также недостатком в организме определенных веществ.

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Дефицит витамина D

Эндокринологи утверждают, что в регионах с низким уровнем инсоляции дефицит витамина D – распространенное явление.

Постоянные простудные заболевания, выпадение волос, кровоточивость десен, слабость, боль в костях, снижение концентрации внимания, беспокойный сон, потливость, боль в животе – все это может свидетельствовать о недостатке витамина D.

Чтобы проверить уровень витамина в организме, сдайте анализ: 25-OH витамин D, кровь из вен.

В современных реалиях принимать витамин D в профилактических дозах необходимо абсолютно каждому. Если выявлена ​​недостача, или дефицит, назначается специальная терапия. Дозировка определяется врачом после получения результатов анализа.

Проблемы с серотонином

Мы часто говорим о нем, как о гормоне радости, но откуда он берется, как работает и на что влияет – знают единицы.

Серотонин – химическое вещество, вырабатываемое организмом для формирования и регулирования различных параметров эндокринной, иммунной и других систем. От этого гормона зависит качество жизни человека.

Для выработки гормона естественным путем необходимо позаботиться о том, чтобы ваш образ жизни был максимально здоровым, то есть пить достаточно воды, спать не менее 8 часов в день, заниматься физической активностью, больше времени проводить на свежем воздухе, обеспечить разнообразный рацион.

Ваш рацион должен состоять из продуктов, содержащих триптофан. Именно он помогает серотонину наполнять организм. Триптофан встречается во многих продуктах: лососе, курице, индейке, яйцах, шпинате, семечках, кедровых орехах, арахисе, кунжуте, твороге, молоке, йогурте, сыре, бобовых, грибах, соевых продуктах.

Дефицит серотонина может обнаружить врач. В некоторых случаях он может назначить лекарственные препараты, витамины группы B, триптофан и его производные.

Анемия

Железодефицитная анемия – частая причина перечисленных выше симптомов. К сожалению, специалисты не всегда принимают во внимание все параметры. При диспансеризации проводятся только общие анализы крови, но гемоглобин – не единственный показатель, который указывает на проблему.

Гемоглобин при скрытых формах анемии может быть в норме, но при этом человек страдает от недостатка железа. Для выявления скрытых форм необходимо провести комплексную диагностику. Для этого обязательным является исследование венозной крови.

При подозрении на анемию лучше сразу обратиться к гематологу. При обнаружении отклонений назначается специальная медикаментозная терапия: препараты железа, витамины группы B и специальная диета.

До выяснения истинных причин проблемы попробуйте изменить привычный образ жизни. Ложитесь и просыпайтесь раньше, чем обычно. Пейте больше воды, принимайте контрастный душ, больше времени проводите на свежем воздухе, ходите пешком, практикуйте дыхательную гимнастику и медитации.