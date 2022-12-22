Досі турбує питання, чому після вчорашнього "добре" з'являється "погано" вранці? Це тому, що алкоголь починає діяти вже з першого ковтка та готує вас до ранкових "сюрпризів". Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Чому виникає похмілля

Вчені досі достеменно не знають, що відбувається з тілом під час похмілля, але вони впевнені, що стоять за цим процесом біохімічні та нейрохімічні зміни. Негативні симптоми, які ви відчуваєте вранці, беруть початок ще з першого бокалу, який ви випиваєте ввечері.

Викликають сп'яніння нейротрансмітери з назвою гамма-аміномасляна кислота, яка вивільняється в мозок ще коли ви робите перші ковтки. За відчуття розслаблення відповідає приплив дофаміну, який ще й змушує вас пити повторну чарку. Зі зростанням кількості в організмі алкоголю, зменшується відстань між напоєм та рецепторами глутамату в мозку, які важливі для формування пам'яті. На якомусь етапі вони починають взаємодіяти, активність глутамату пригнічується, тож на ранок ви не все пам'ятаєте.

Далі алкоголь прямує у мозок, який відповідає за координацію рухів та рівновагу, і саме в цей момент ходити рівно стає складніше. Завершальний етап: останній келих дозволяє напою дістатись довгастого мозку і "натиснути" вимикач, який контролює вегетативні системи, зокрема серцебиття, дихання та кров'яний тиск. На цьому етапі мозок відключається.



Надмірне вживання алкоголю небезпечне / Фото Pexels

Так виникає алкогольне отруєння: людина споживає таку кількість алкоголю, яку не здатен переробити організм, тож концентрація у крові збільшується і негативні симптоми зростають разом з токсичним впливом. Впливає на цей процес чимало факторів:

маса тіла;

стать;

вік;

загальний стан здоров'я;

індивідуальна здатність розщеплювати алкоголь.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Також похмілля залежить і від генетичних складових: дослідження каже, що наявність варіації гена ALDH2 може ускладнити вам життя вранці. Річ у тім, що під час розщеплення алкоголь розпадається на фермент алкогольдегідрогеназ, який згодом стає ацетальдегідом. На практиці це білок, накопичення якого і створює вам неприємне похмілля. Ген ALDH2 пригнічує розщеплення ацетальдегіду, тож негативних симптомів не уникнути.

Важливий вплив на ризики неприємного пробудження має і метаболізм – це не лише перетравлення їжі, а складний процес інтерпретації спожитого в енергію. З віком темпи метаболізму знижуються, тож для відновлення потрібно дещо більше часу.