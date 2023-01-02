Шкоду від алкоголю для сну підтверджує дослідження, у якому взяло участь понад 4000 людей. Вчені виявили, що надмірне вживання знижує якість сну на 40%.

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Чому алкоголь не покращує сон

Святковий зимовий сезон досягнув свого новорічного піка, тож чимало людей за останні дні засинали під впливом алкоголю. Думка, що процес був швидшим, а сон міцнішим – точно оманлива. Такі напої, безсумнівно, допоможуть вам швидше зануритись у нічний відпочинок, адже при потраплянні у мозок сповільнюють його діяльність, що характеризується розслабленням та сонливістю.

Проте вживання надмірної кількості алкоголю погіршує якість сну, адже рідина в організмі викликає головний біль, призводить до зневоднення та збільшення частоти сечовипускання, а також перегрівання. Але це ще не все!

Під час вживання алкоголю речовина всмоктується в кров зі шлунка. Ферменти в печінці метаболізують алкоголь протягом ночі. У цього процесі алкоголь все ще циркулюватиме в організмі, спричиняючи порушення сну та його якість. Пияцтво, яке передбачає вживання більше ніж шість одиниць алкоголю за один раз, може привести наше тіло в стан глибокого сну, порушуючи перші два цикли швидкого сну,

– пояснюють експерти з реабілітаційної клініки Delamere.

Річ у тім, що алкоголь вважається депресантом, тож процес засинання стає швидшим, людина поринає одразу в глибокий сон, що створює дисбаланс у циклах. На цьому шкода не закінчується, адже збій спіткає не лише цикли сну, а й весь організм, який має чіткий "графік відновлення". Відтак, наступного дня вам гарантоване відчуття втоми та бажання довше залишатись у ліжку.



Алкоголь призводить до розслаблення та порушень сну / Фото Pexels

У дослідженні, яке підтвердило зниження якості сну внаслідок вживання алкоголю, також йдеться і про міцний зв'язок між тривалим зловживанням такими напоями і хронічними проблемами зі сном.

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Кошмари

При потраплянні в організм та мозок, алкоголь збільшує ризики нічних кошмарів або емоційних снів. Це пов'язано з процесом зниження рівня алкоголю: сон стає коротшим, а ви частіше бачите сновидіння, адже переходите на фазу швидкого сну.

Лунатизм і парасомнія

Під впливом алкоголю ви швидше засинаєте і різко переходите у фазу повільного сну. Це збільшує ризики можливих патологічних станів, зокрема лунатизму та парасомнії.

Проблеми з диханням

Алкоголь може стати причиною нерегулярного дихання, тобто апное. Цей розлад характеризується ненормальним диханням, зокрема зупинками дихання під час сну. Провокує цей стан розслабленням м'язів горла, які створюють опір для проходження повітря.