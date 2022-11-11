Цей список продуктів стає справжнім тригером для людей, які страждають через сильні мігрені. Чому це небезпечно та як вони впливають на організм, розповідаємо у нашому матеріалі.

Цікаво Ця риба призводить до артриту: ви будете шоковані

Які продукти не можна вживати при мігренях

Головний метод лікування мігрені – це нормалізація способу життя, яка включає правильний раціон, роботу з порушеннями сну і ненормованим графіком та фізичні навантаження.

Надважливу роль при мігренях відіграє саме їжа, адже здорові продукти здатні захищати організм від сильних головних болів, а певний список шкідливих позицій може навпаки погіршити стан і спровокувати нові напади.

Серед небезпечних продуктів фахівці виділяють алкоголь, зокрема вино і пиво. Напої мають комплексний негативний вплив на організм, порушують сон та лише ускладнюють симптоми мігрені. Спровокувати напад може твердий сир, консерванти та вулична їжа.



Мінімізуйте алкоголь / Фото Pexels

У вас є своя зброя проти захворювань: який буває імунітет та чим його варто "годувати" – дізнайтесь все про захист організму від вірусів тут.

Річ у тім, що раціон люди, яка страждає через мігрені, повинен містити мінімум шкідливих жирів та вуглеводі, натомість насичувати тіло варто білком, вітамінами та клітковиною. Дуже важливо також пити багато води та харчуватись за розкладом.